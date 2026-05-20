Jorge Sánchez revela a su favorito para la Final del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas / Soccrates Images

Jorge Sánchez dejó ver su respaldo a Cruz Azul rumbo a la Final del Clausura 2026 ante Pumas UNAM. Desde la concentración de la Selección Mexicana en el CAR, el lateral del PAOK de Grecia habló sobre el duelo por el título y mandó un mensaje directo a sus excompañeros de La Máquina.

Jorge Sánchez / Maddie Meyer - FIFA Ampliar

¿Qué dijo Jorge Sánchez sobre la Final Cruz Azul vs Pumas?

El exjugador celeste no ocultó el cariño que mantiene por Cruz Azul, equipo con el que conquistó la Copa de Campeones de Concacaf en 2025 antes de emigrar al fútbol europeo. Aunque reconoció el gran momento que vive Pumas, sus palabras apuntaron hacia un claro deseo: ver campeón al conjunto cementero.

“Mis compañeros que lo disfruten, que les vaya muy bien, sabemos del trabajo que se ha hecho desde afuera como desde adentro y que ese sacrificio sea el resultado de un campeonato”, comentó Jorge Sánchez en zona mixta.

La frase más llamativa llegó al final de su intervención: “Desde acá tienen un hincha, con muchas ganas de que levanten una copa”.

Con eso, el defensa de 28 años prácticamente dejó clara su inclinación para la serie por el título del Clausura 2026.

¿Por qué Jorge Sánchez mantiene vínculo con Cruz Azul?

Aunque actualmente milita en el PAOK de Grecia, Jorge Sánchez tuvo un paso importante por Cruz Azul. Su etapa con La Máquina estuvo marcada por regularidad, experiencia internacional y el título de Concacaf que elevó el proyecto celeste antes de su salida a Europa.

Ese pasado explica el respaldo público hacia el club capitalino en uno de los momentos más importantes del semestre.

Además, Sánchez compartió vestidor con varios elementos que hoy siguen siendo clave en el esquema cementero, por lo que mantiene una relación cercana con el grupo.

¿Cómo llegan Cruz Azul y Pumas a la Final del Clausura 2026?

La Final entre Cruz Azul y Pumas se convirtió en una de las más esperadas de los últimos años en Liga MX por el contexto que rodea a ambos equipos.

Cruz Azul llega con una plantilla sólida, experiencia en liguillas recientes y una de las mejores defensivas del torneo. El equipo encontró estabilidad desde la fase regular y confirmó su candidatura eliminando rivales complicados en la Liguilla.

Del otro lado, Pumas ha sido una de las grandes sorpresas del Clausura 2026. El cuadro universitario mostró intensidad ofensiva, carácter en series cerradas y una conexión importante con su afición.

Incluso Jorge Sánchez reconoció el nivel del conjunto auriazul: “Pumas ahorita está haciendo las cosas muy bien, los que están en la Final son porque hicieron todo de maravilla”, señaló el seleccionado mexicano.

Jorge Sánchez como jugador de Cruz Azul / Jan Kruger - FIFA Ampliar

Jorge Sánchez y la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Mientras en México se roba reflectores la Final del Clausura 2026, Jorge Sánchez continúa trabajando con la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento.

El lateral busca consolidarse como una de las piezas importantes rumbo al Mundial 2026, torneo en el que México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

Su experiencia en Europa y el recorrido internacional lo mantienen como una opción constante dentro del proceso del Tri.

¿Qué sigue para Cruz Azul y Pumas?

La Final del Clausura 2026 definirá no solo al nuevo campeón de Liga MX, también el rumbo inmediato de ambos proyectos. Cruz Azul busca confirmar la inversión y estabilidad que construyó en los últimos torneos, mientras Pumas intenta volver a conquistar el futbol mexicano tras varios años de sequía.

El partido de ida abrirá una serie con alta expectativa y mucha presión para los dos clubes. Además del título, está en juego el impulso anímico rumbo al próximo semestre y la consolidación de figuras que