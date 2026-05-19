“Ojalá pites tú”: el video de Efraín Juárez que encendió las redes sociales tras el Pumas vs Cruz Azul

La Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul ya venía cargada de tensión deportiva, pero ahora sumó un ingrediente extra que explotó en redes sociales.

🚨 Lo que está pasando en la Comisión de Arbitraje y la influencia que parece tener @PumasMX en las designaciones es algo que debe detenerse YA... Es INAUDITO... 🧐



El hecho de que César Ramos Palazuelos 🇲🇽 no esté contemplado para la FINAL entre Pumas y @CruzAzul da lugar a… pic.twitter.com/llYbSKOxTI — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) May 19, 2026

Un video compartido por el periodista Fernando Esquivel muestra el momento en que Efraín Juárez se acerca al árbitro Daniel Quintero Huitrón al terminar la semifinal ante Pachuca y le lanza una frase que hoy genera todo tipo de lecturas: “Ojalá pites tú”. Horas después, la escena tomó todavía más fuerza cuando la Comisión de Árbitros confirmó precisamente a Quintero como el silbante para la vuelta de la Final en el Estadio Olímpico Universitario.

El gesto de Efraín Juárez que se volvió viral

El momento ocurrió al final de la semifinal de vuelta entre Pumas y Pachuca, cuando Juárez se acercó a felicitar a Quintero por su trabajo. De acuerdo con la secuencia captada, el técnico auriazul le expresó su deseo de que fuera él quien pitara el partido por el título.

El arbitraje en la semifinal de vuelta fue impecable.



Efraín se lo dijo a directamente a Daniel Quintero y los ex árbitros expertos en esta red social lo mencionaron también.



Justicia tremenda para el mejor árbitro en esta liguilla.



Esperemos que no sea factor en la final. pic.twitter.com/1cmZFgaK1A — Alex Déleon (@RomeoTheCaster) May 19, 2026

La escena, que en otro contexto podría pasar como una felicitación más de cancha, se volvió inmediatamente materia de debate porque el comentario coincidió después con la designación arbitral oficial para la serie definitiva ante Cruz Azul.

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Daniel Quintero sí estará en la vuelta de la Final y la polémica crece por un antecedente entre Pumas y Cruz Azul

La designación ya quedó definida: Ismael Rosario López Peñuelas será el árbitro central de la ida en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que Daniel Quintero Huitrón fue nombrado para la vuelta del domingo 24 de mayo en CU.

Ni Marco Antonio 'Gato' Ortiz ni César Ramos 👀❌



La Comisión de Árbitros definió a los árbitros para la Final del Clausura 2026 ⚽️🏆🇲🇽



✅ Ida: Ismael Rosario López Peñuelas

✅ Vuelta: Daniel Quintero Huitrón pic.twitter.com/IdWKZKk4L5 — AS México (@ASMexico) May 19, 2026

El ruido no se queda solo en el video. Quintero ya había arbitrado el Pumas vs Cruz Azul de la Jornada 11 del Clausura 2026, un partido que terminó 2-2 y que dejó decisiones discutidas, entre ellas un penal marcado a favor de Pumas y la expulsión de Nathan Silva, ambas acciones señaladas como polémicas por parte de la prensa deportiva.

Ese antecedente hace que la conversación alrededor de su nombramiento no sea menor, sobre todo porque ahora volverá a aparecer en el mismo estadio y con los mismos protagonistas, pero ya en el capítulo más decisivo del torneo.

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En otras palabras, el video no solo se volvió viral por la frase de Efraín Juárez. Se volvió noticia porque terminó conectando, de manera directa, con una decisión oficial que ya pesa en la previa de la Final. Y en un futbol mexicano donde cualquier detalle se magnifica antes del partido por el título, esta historia ya quedó instalada como una de las más calientes de la semana.