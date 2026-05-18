Final histórica en la Liga MX: Efraín Juárez y Joel Huiqui rompen una larga sequía de técnicos mexicanos

La final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul no solo definirá al nuevo campeón de la Liga MX. También marcará un momento histórico para el futbol mexicano gracias al enfrentamiento entre Efraín Juárez y Joel Huiqui.

Por primera vez en 13 años, dos entrenadores mexicanos se verán las caras en una final del fútbol mexicano, algo que se había vuelto cada vez menos común ante el dominio de estrategas extranjeros en la Liga MX.

¿Cuándo fue la última final entre técnicos mexicanos?

La última vez que dos entrenadores mexicanos disputaron una final de Liga MX ocurrió en el Clausura 2013.

Memo Vázquez y Miguel Herrera 2013 Ampliar

En aquella serie, Miguel Herrera dirigía al Club América y Guillermo Vázquez estaba al frente de Cruz Azul. Las Águilas se quedaron con el título en una de las finales más recordadas en México.

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Efraín Juárez cambió el rumbo de Pumas

Efraín Juárez llegó a Pumas en medio de dudas, pero rápidamente transformó al equipo universitario. El ex seleccionado mexicano logró construir un conjunto intenso, competitivo y muy sólido defensivamente, llevando a Pumas nuevamente a una final de Liga MX después de 6 años.

Efraín Juárez / Manuel Velasquez Ampliar

Además, Juárez se convirtió en uno de los entrenadores mexicanos jóvenes con mayor proyección gracias a su capacidad para manejar grupos y competir bajo presión, lo que también lo llevó al éxito con Atlético Nacional, uno de los clubes más grandes de Colombia.

Joel Huiqui sorprendió con Cruz Azul

Del otro lado aparece Joel Huiqui, quien asumió el banquillo de Cruz Azul tras la sorpresiva salida de Nicolás Larcamón a solo una jornada de comenzar la liguilla.

Joel Huiqui DT de Cruz Azul / Jam Media Ampliar

Aunque inicialmente llegó como solución interina, Huiqui terminó consolidando al equipo cementero y metiéndolo a la final del Clausura 2026, dándole orden al equipo y recuperando la variedad ofensiva que lo caracterizó en el inicio del torneo.

La Liga MX vuelve a mirar a los técnicos mexicanos

Durante los últimos años, la Liga MX estuvo dominada por entrenadores extranjeros. Nombres como Matías Almeyda, André Jardine, Guillermo Almada y Antonio Mohamed tomaron protagonismo en los banquillos más importantes del país. Sin embargo, la final entre Juárez y Huiqui podría representar un cambio importante para los estrategas nacionales.

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Muchos aficionados y analistas consideran que el Clausura 2026 podría abrir nuevamente oportunidades para técnicos mexicanos jóvenes en la Liga MX.