Cruz Azul lanza colección retro rumbo al Centenario de La Máquina

Cruz Azul oficializó una alianza comercial con la marca española Coolligan este 20 de mayo de 2026 en Ciudad de México. El acuerdo incluye el lanzamiento de una colección retro de edición limitada inspirada en la historia del club rumbo a su Centenario, con seis prendas disponibles desde este mismo miércoles.

Cruz Azul / Jam Media Ampliar

Alianza de Cruz Azul con Coolligan

El comunicado oficial de Cruz Azul confirmó el inicio de una colaboración con Coolligan, marca especializada en ropa casual de estilo retro. La presentación se realizó en Ciudad de México y marca el arranque de una estrategia de expansión de marca con miras al Centenario de La Máquina.

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El lanzamiento inicial incluye seis prendas unisex de edición limitada, disponibles en tiendas físicas y digitales del club, así como en puntos de venta de Coolligan en España.

La colección busca rescatar momentos históricos del club a través de diseños inspirados en distintas etapas del fútbol mexicano y de la propia historia cementera.

¿Qué incluye la colección retro de Cruz Azul y Coolligan?

La primera entrega de esta alianza contempla seis piezas con referencias directas a la historia del club:

Jersey azul inspirado en el ascenso de 1964

Jersey blanco basado en los primeros equipos de 1932

Jersey rojo de portero homenaje a Miguel Marín

Sudadera azul con estética de los años 60

Conjunto de sudadera blanca y pants azul inspirado en Ignacio Trelles

Diseño conmemorativo del equipo del bicampeonato de finales de los 70’s

Todas las prendas son unisex y de edición limitada, lo que anticipa una alta demanda entre aficionados y coleccionistas del club.

Una colección inspirada en los recuerdos que marcaron generaciones y que permanecerán por siempre en la memoria celeste 💙



Disponible también en Tienda Física La Noria. pic.twitter.com/LgicbWEghi — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 20, 2026

¿Dónde se puede comprar la colección de Cruz Azul y Coolligan?

La colección ya está disponible desde el 20 de mayo de 2026 en distintos canales oficiales:

Tienda física de Cruz Azul en La Noria

Tienda en línea oficial del club

Sucursal de Gran Sur

Plataforma de Coolligan en México

Tiendas físicas de Coolligan en España

La distribución internacional es uno de los puntos clave del acuerdo, ya que busca posicionar la marca Cruz Azul en el mercado europeo de moda deportiva.

¿Por qué Cruz Azul apuesta por una marca de ropa retro?

El movimiento comercial forma parte de una tendencia cada vez más fuerte en el fútbol moderno: convertir la historia del club en producto de consumo. En este caso, Cruz Azul busca capitalizar sus casi 100 años de historia con prendas que conecten con distintas generaciones de aficionados.

La alianza también refuerza la estrategia de internacionalización del club, llevando su identidad más allá de la Liga MX y acercándola al mercado europeo.

De acuerdo con el comunicado, el objetivo es “recordar las raíces del club y revivir los momentos más trascendentales en los 99 años de historia celeste”.

¿Qué representa Coolligan para Cruz Azul?

Coolligan es una marca española especializada en ropa retro de fútbol, con presencia en varios mercados europeos. Su modelo de negocio se basa en reinterpretar diseños históricos de clubes alrededor del mundo.

Para Cruz Azul, esta colaboración abre una puerta importante en términos de branding internacional, al tiempo que fortalece la narrativa histórica del club rumbo a su Centenario.

El acuerdo también implica que las colecciones de La Máquina estarán disponibles en tiendas físicas de Coolligan en España, ampliando el alcance de la afición cementera fuera de México.

𝓓𝓮𝓵 𝓪𝔂𝓮𝓻... PARA 100PRE ¡Corran por las ediciones limitadas del Jersey de Miguel Marín!



➡️ https://t.co/W34aYDandx pic.twitter.com/hU1vcNFAw0 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 20, 2026

¿Cómo conecta esta alianza con el momento deportivo del club?

Aunque se trata de un acuerdo comercial, el anuncio llega en un momento donde Cruz Azul busca consolidar su proyecto deportivo en la Liga MX y mantener protagonismo en el torneo.

El club combina resultados deportivos con una estrategia de marca cada vez más agresiva, enfocada en merchandising, internacionalización y posicionamiento global.

Este tipo de iniciativas suele acompañar etapas de crecimiento institucional, especialmente en clubes con alta base de aficionados como La Máquina.

¿Qué sigue para Cruz Azul tras el anuncio?

La alianza con Coolligan apenas es el inicio de una serie de colecciones que se lanzarán rumbo al Centenario del club. Cruz Azul adelantó que habrá más ediciones especiales inspiradas en distintas etapas de su historia.

En lo deportivo, el equipo continúa su participación en el Clausura 2026 de la Liga MX, donde busca mantenerse como protagonista rumbo a la Liguilla.

Lo que está en juego en las próximas semanas es doble: por un lado, el rendimiento en la fase final del torneo; por el otro, la consolidación de un proyecto institucional que busca convertir a Cruz Azul en una marca global antes de cumplir 100 años.