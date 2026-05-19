Gerardo Espinoza es nuevo director técnico de Puebla para el Apertura 2026 de Liga MX / Jam Media

Gerardo Espinoza fue presentado como nuevo entrenador de Club Puebla rumbo al torneo Apertura 2026, tras la salida de Albert Espigares que dejó al equipo en el lugar 16 con únicamente 12 puntos en la tabla. El estratega mexicano tomará el lugar en el banquillo de La Franja después de su reciente paso por Chivas y tendrá la misión de reconstruir al equipo poblano para la próxima temporada.

Gerardo Espinoza / Jam Media Ampliar

La directiva poblana cerró el acuerdo en busca de darle estabilidad deportiva a un club que viene de campañas complicadas y con poca regularidad en la Liga MX.

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¿Por qué Puebla eligió a Gerardo Espinoza como técnico?

Puebla apostó por un entrenador joven que ya conoce el fútbol mexicano y que ha trabajado en procesos de formación y desarrollo de talento. Gerardo Espinoza logró posicionarse como una de las opciones más atractivas del mercado tras su crecimiento en categorías inferiores y su experiencia reciente en Primera División.

La directiva consideró importante contratar a un técnico con capacidad para trabajar bajo presión y construir equipos competitivos con planteles limitados. Esa característica terminó inclinando la balanza a favor del estratega mexicano.

Además, el club busca recuperar identidad futbolística y darle mayor protagonismo a jugadores jóvenes dentro del proyecto deportivo.

El reto de Gerardo Espinoza con Puebla en Liga MX

La llegada de Espinoza ocurre en un momento complejo para Puebla. El equipo poblano viene de torneos donde sufrió por la falta de resultados, problemas defensivos y poca contundencia ofensiva.

Ahora, el nuevo entrenador tendrá la tarea de reorganizar al plantel y construir una estructura más sólida para competir desde las primeras jornadas del Apertura 2026. La presión también será importante desde el inicio del torneo, ya que la afición exige una mejora inmediata después de varios campeonatos lejos de los puestos protagonistas.

Otro punto clave será el mercado de fichajes. La directiva trabaja en posibles movimientos para reforzar zonas específicas y entregarle al nuevo cuerpo técnico un plantel más equilibrado.

¿Cómo juegan los equipos de Gerardo Espinoza?

Durante su carrera como entrenador, Gerardo Espinoza ha mostrado preferencia por equipos intensos, con presión alta y salida organizada desde el fondo. También ha destacado por darle oportunidades a futbolistas jóvenes, aspecto que podría beneficiar a varios elementos surgidos de la cantera poblana.

En sus anteriores proyectos logró consolidar una idea táctica dinámica, con equipos agresivos en recuperación de balón y transiciones rápidas al ataque. Puebla espera que esa propuesta pueda devolverle competitividad al club y mejorar el rendimiento colectivo en el próximo torneo.

La experiencia de Gerardo Espinoza antes de llegar a Puebla

Espinoza construyó gran parte de su carrera en procesos de desarrollo dentro del fútbol mexicano. Uno de sus momentos más destacados fue con el Tapatío, donde consiguió resultados importantes y reconocimiento por su estilo de trabajo.

Ese crecimiento le abrió la puerta para asumir nuevos retos en el máximo circuito y ahora tendrá una oportunidad importante con Puebla para consolidarse como entrenador en Liga MX.

La directiva considera que su perfil encaja con las necesidades actuales del club y con la idea de construir un proyecto deportivo más estable.

Banda, me salió una estampa de colección 🥵👌🏻: DT campeón con 🐐 Jr, el Jaibo F.C 🦀 y con la Selección Nacional en juegos centroamericanos. 🏆



Mi ‘casi algo’ ahora SÍ es una realidad 😉 ¡Bienvenido a La Franja 🔵, Gerardo Espinoza! #LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/ZpKH6bfBCL — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) May 19, 2026

¿Cuándo debutará Gerardo Espinoza con Puebla?

El entrenador mexicano comenzará trabajos de pretemporada en las próximas semanas y su debut oficial llegará durante la Jornada 1 del Apertura 2026. Antes del inicio del torneo, el cuerpo técnico evaluará al plantel y definirá posibles ajustes en busca de mejorar el funcionamiento colectivo.

La pretemporada será fundamental para implementar la idea futbolística de Espinoza y preparar al equipo de cara a un semestre donde Puebla necesita competir desde el arranque. Tras hacer oficial la llegada de Gerardo Espinoza, Puebla ahora trabajará en el armado definitivo de la plantilla para el Apertura 2026.

El objetivo inmediato será formar un equipo capaz de pelear por puestos de clasificación y dejar atrás los malos resultados de torneos recientes. La directiva y el nuevo cuerpo técnico tendrán semanas clave para definir refuerzos, bajas y la base del proyecto que buscará regresar protagonismo a La Franja.