México vs Ghana en Puebla: Fecha, boletos y dónde comprar para el partido en el Cuauhtémoc

La espera terminó para la afición poblana. Este miércoles se hizo oficial que la Selección Mexicana regresará al Estadio Cuauhtémoc para enfrentar a su similar de Ghana. Este encuentro no es un amistoso más; representa el inicio de la fase final de preparación del equipo dirigido por Javier “El Vasco” Aguirre rumbo al Mundial 2026.

El duelo de preparación se dio a conocer mediante la conferencia de prensa con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta: “Como lo prometimos, Puebla vivirá el Mundial. Quiero reconocer el gran trabajo de equipo que se hizo durante estos meses en la Secretaría de Turismo, en la de Deporte y Juventud, de la Universidad del Deporte”, comentó

¿Cuándo se jugará el partido de México vs Ghana en el Estadio Cuauhtémoc?

El partido se llevará a cabo el próximo viernes 22 de mayo de 2026. Se ha confirmado que el silbatazo inicial será a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), permitiendo que el coloso de Angelópolis brille bajo las luces nocturnas en lo que se espera sea un lleno total.

¿Cuándo salen a la venta los boletos y dónde será la venta?

Aunque los precios específicos por zona aún están por anunciarse, la logística de venta ya está definida:

Preventa Exclusiva: Para tarjetahabientes Banorte .

Para tarjetahabientes . Venta General: Se realizará a través de la plataforma Boletomóvil , que es la boletera oficial que utiliza el Club Puebla.

Se realizará a través de la plataforma , que es la boletera oficial que utiliza el Club Puebla. Expectativa: Se recomienda estar atentos a las redes oficiales, ya que tras el éxito del partido ante el Valencia CF en 2024, se prevé que la demanda agote las entradas en tiempo récord.

¿Por qué Puebla?

Ivar Sisniega (Presidente de la FMF) y Javier Aguirre señalaron que la elección de Puebla no fue casualidad. La altitud de la ciudad, similar a la de la Ciudad de México, y la excelente infraestructura del Estadio Cuauhtémoc son ideales para que los jugadores se aclimaten antes de la justa mundialista. Además, Ghana fue elegido como un sinodal estratégico debido a su estilo físico, similar al de Sudáfrica, rival de México en el partido inaugural del Mundial.

Este será el primero de tres partidos de despedida en territorio nacional y regional; posteriormente, el Tri viajará a Estados Unidos para enfrentar a Australia en el Rose Bowl.

