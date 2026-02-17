Edson Álvarez es operado: ¿Se pierde la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana? / Maddie Meyer - FIFA

Malas noticias para la Selección Mexicana de cara al cierre de preparación para el debut en la Copa del Mundo del 2026. El capitán del Tricolor, Edson Álvarez, fue operado la mañana de este martes 17 de febrero y estará fuera de las canchas por varias semanas.

Edson Álvarez operado del tobillo Ampliar

“El Machín” llevaba algunos meses sufriendo de un dolor en el tobillo izquierdo y, después de un tratamiento conservador que no tuvo resultados favorables, el propio futbolista y su club decidieron que lo mejor era una intervención quirúrgica.

De acuerdo a los últimos reportes y a las palabras de Duilio Davino, Director Deportivo de la Selección Nacional Mayor, Edson no estará disponible para jugar en la fecha FIFA de marzo ante Portugal y Bélgica, pero no corre riesgo su participación en la Copa del Mundo.

“Para Portugal y Bélgica no... Fue una cirugía exitosa y, de primera mano, el doctor nos dijo que si todo sale como lo piensan para el Mundial podría estar”.

¿EDSON ÁLVAREZ LLEGA AL MUNDIAL? 👀



Tras la operación de tobillo a la que fue sometido el Machín, Duilio Davino explica si el jugador llegará a la convocatoria final.



📹 | @FabrizioDC_ pic.twitter.com/xddJ2FFVjP — W Deportes (@deportesWRADIO) February 17, 2026

Vale la pena mencionar que Fenerbahce no dio a conocer el tiempo exacto en el que no tendrá actividad, pero este tipo de lesiones suelen ausentar al futbolista, por lo menos, 6 semanas. Esto quiere decir que Álvarez se perderá los próximos 8 partidos con su club y los dos de preparación con la Selección Mexicana; su regreso se podría dar hasta el cinco de abril cuando su equipo reciba al Besiktas.

En este mismo sentido, es importante mencionar que Edson no es el único jugador con el que no podrá contar Javier Aguirre para la fecha FIFA, ya que en la cuerda floja también están Gilberto Mora, Luis Chávez, Rodrigo Huescas, Chiquete Orozco, Alexis Vega, Santiago Giménez y el Chino Huerta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Pablo Sisniega, el guardameta que eliminó a Pumas y busca una oportunidad en Selección Mexicana