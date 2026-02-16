Selección Mexicana tendrá tres duelos confirmados de carácter amistoso internacional previo al Mundial 2026

La Selección Mexicana tiene confirmados tres duelos amistosos internacionales como parte de su preparación final rumbo al Mundial 2026, donde debutará como coanfitrión enfrentando a Sudáfrica en la inauguración, y estos serán: Australia, Ghana, y Serbia.

Raúl Jiménez caminando en la cancha de la Comarca en partido vs Uruguay / Jam Media Ampliar

Estos rivales fueron elegidos estratégicamente para simular estilos de juego variados y similares a los posibles oponentes en la fase de grupos del Mundial, donde México ya tiene confirmados a Sudáfrica y Corea del Sur, con el tercero pendiente de repechaje.

Hay que tener en cuenta que, dos de estos encuentros se jugarán en territorio mexicano, con sedes por definir, posiblemente estadios como Nemesio Díez en Toluca u otros. Asimismo, uno se disputará en los Estados Unidos, en el Rose Bowl de Pasadena como opción fuerte mencionada.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Chivas consiguió su sexta victoria de manera consecutiva en el Clausura 2026 y son más líderes históricos que nunca

Las fechas exactas aún están por confirmarse oficialmente, pero se esperan en el periodo final de preparación, probablemente mayo o junio 2026, justo antes del inicio del torneo el 11 de junio.

Estos se suman a otros amistosos ya en curso o recientes de la preparación bajo Javier Aguirre, como duelos ante Islandia, en febrero, Portugal, Bélgica y previos como Panamá y Bolivia.

Selección Mexicana / Hector Vivas Ampliar

De igual forma, la Federación Mexicana de Fútbol busca maximizar estas pruebas de alto nivel para afinar la lista definitiva y llegar en óptimas condiciones al Mundial.