Tour del trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA en México: guía de ciudades y fechas
Descubre el recorrido del trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA por México: fechas, ciudades y actividades para que los aficionados vivan de cerca la emoción del Mundial 2026.
La Copa del Mundo de la FIFA está de gira por la República Mexicana. El trofeo más prestigioso del fútbol a nivel mundial se encuentra en territorio nacional, dará un recorrido por 10 ciudades del país y ofrecerá una serie de actividades para los aficionados.
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reveló que el trofeo del Mundial visitará 10 entidades con el objetivo de acercar a los aficionados el galardón mundialista.
“Queremos que la mayoría de la población pueda vivir, disfrutar y estar en contacto con lo que genera emoción. Así que vamos a recibirla en esta Utopía Magdalena Mixhuca que está concluyéndose y va a quedar maravillosa”, comentó la Jefa de Gobierno.
El tour del trofeo de la Copa del Mundo comenzará el 28 de febrero en Guadalajara, posteriormente llegará a León, Guanajuato el 4 de marzo y seguirá su recorrido por Veracruz el 6 de marzo. Tan solo tres días más tarde, el trofeo arribará a Santiago de Querétaro el 11 de marzo y del 14 al 16 de marzo será llevado a Monterrey, Nuevo León.
El siguiente destino será Puebla el 18 de marzo y después lo llevarán al Estado de Yucatán. Primero será exhibido en una de las 8 maravillas modernas del mundo, Chichén Itzá, el 20 de marzo, y cerrará el tour en Mérida los días 21 y 22 de marzo.
Finalmente, la Ciudad de México recibirá la Copa Mundial de la FIFA justo antes de la inauguración frente a Sudáfrica, exactamente del 5 al 8 de junio. Vale la pena mencionar que en esta ocasión el trofeo se instalará en la Utopía Magdalena Mixhuca, ubicada en la alcaldía Iztapalapa.
