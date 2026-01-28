Tour del trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA en México: guía de ciudades y fechas / Ryan Pierse

La Copa del Mundo de la FIFA está de gira por la República Mexicana. El trofeo más prestigioso del fútbol a nivel mundial se encuentra en territorio nacional, dará un recorrido por 10 ciudades del país y ofrecerá una serie de actividades para los aficionados.

Copa del Mundo / Stuart Franklin Ampliar

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reveló que el trofeo del Mundial visitará 10 entidades con el objetivo de acercar a los aficionados el galardón mundialista.

“Queremos que la mayoría de la población pueda vivir, disfrutar y estar en contacto con lo que genera emoción. Así que vamos a recibirla en esta Utopía Magdalena Mixhuca que está concluyéndose y va a quedar maravillosa”, comentó la Jefa de Gobierno.

El tour del trofeo de la Copa del Mundo comenzará el 28 de febrero en Guadalajara, posteriormente llegará a León, Guanajuato el 4 de marzo y seguirá su recorrido por Veracruz el 6 de marzo. Tan solo tres días más tarde, el trofeo arribará a Santiago de Querétaro el 11 de marzo y del 14 al 16 de marzo será llevado a Monterrey, Nuevo León.

Tour del trofeo de la Copa del Mundo / Marc Atkins Ampliar

El siguiente destino será Puebla el 18 de marzo y después lo llevarán al Estado de Yucatán. Primero será exhibido en una de las 8 maravillas modernas del mundo, Chichén Itzá, el 20 de marzo, y cerrará el tour en Mérida los días 21 y 22 de marzo.

Finalmente, la Ciudad de México recibirá la Copa Mundial de la FIFA justo antes de la inauguración frente a Sudáfrica, exactamente del 5 al 8 de junio. Vale la pena mencionar que en esta ocasión el trofeo se instalará en la Utopía Magdalena Mixhuca, ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

