Nashville vs Tigres: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la ida de las semifinales de Concacaf Champions Cup

Las semifinales de la CONCACAF Champions Cup ya están definidas, y Tigres visitará a Nashville en el Geodis Park para disputar el partido de ida de esta serie.

📹🐯 ¡Cerramos preparación y estamos listos! pic.twitter.com/v9Ig84HRUW — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) April 28, 2026

El conjunto felino llega a este compromiso tras registrar una victoria y dos empates en sus últimos tres partidos de Liga MX, resultados que le alcanzaron para asegurar su lugar en la fase final del torneo local.

Los dirigidos por Guido Pizarro sellaron su clasificación a semifinales gracias al criterio de gol de visitante, luego de empatar 3-3 en el global frente a Seattle Sounders. Ahora, buscarán dar un golpe de autoridad como visitantes.

Por su parte, Nashville llega en buen momento tras conseguir dos victorias consecutivas en la MLS, lo que lo tiene en la cima de la Conferencia Este. El equipo dirigido por Bryan Joseph Callaghan logró su pase a estas semifinales tras eliminar al América con un marcador global de 1-0, una hazaña que incluyó una histórica victoria en el Estadio Azteca.

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Será la primera vez en su historia que Nashville dispute unas semifinales de este torneo, por lo que intentará seguir haciendo historia dejando en el camino a Tigres y avanzando a la final.

En contraste, el conjunto regiomontano cuenta con amplia experiencia en esta instancia: en la última década ha disputado cinco semifinales, aunque solo en dos ocasiones logró coronarse campeón. Ahora, buscará imponer su jerarquía y dar un paso más rumbo al título.

Nashville vs Tigres: dónde, cuándo y a qué hora ver