Pumas hace oficial la salida de Efraín Juárez: el club ya prepara nuevo entrenador para el Apertura 2026

Pumas movió por completo el tablero rumbo al siguiente torneo. A través de un boletín informativo fechado el 8 de junio de 2026, el Club Universidad Nacional confirmó de manera oficial que Efraín Juárez dejó de ser director técnico del primer equipo, poniendo fin a una etapa que había colocado su nombre en el centro de la conversación auriazul en las últimas semanas.

Efraín Juárez dejaría de ser técnico de Pumas Ampliar

El comunicado es breve, pero contundente. En él, la institución explica que, después de hablar con la directiva sobre su salida, Juárez ha concluido su etapa como entrenador del primer equipo. Además, Pumas le desea éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales, en un mensaje que formaliza la ruptura y deja claro que el club ya entró de lleno en una nueva fase de planeación deportiva.

La noticia sacude porque no se trata de cualquier nombre. Efraín Juárez es una figura identificada con Universidad Nacional y su presencia en el banquillo generaba un vínculo emocional fuerte con la afición. Por eso, el anuncio no solo representa un cambio de técnico: también marca un ajuste sensible dentro de la estructura deportiva del club justo antes de comenzar la preparación para el Apertura 2026.

Pumas promete anunciar pronto a su nuevo técnico

Uno de los puntos más importantes del mensaje es que Pumas no piensa dejar el tema en pausa por mucho tiempo. En el mismo documento, el club informa que en los próximos días dará a conocer el nombramiento del nuevo entrenador, así como los planes que seguirán de cara al siguiente semestre.

Esteban Solari Pachuca / NurPhoto Ampliar

Ese detalle cambia por completo la lectura del momento. No se trata solamente de informar una salida, sino de anticipar que la directiva ya trabaja en la siguiente decisión clave. La elección del nuevo técnico será determinante para definir el rumbo del proyecto, sobre todo en un entorno como el de Pumas, donde la exigencia histórica y la presión de la tribuna pesan siempre más que en otros contextos.

El propio comunicado subraya que la institución continuará trabajando con la misma determinación para alcanzar los objetivos deportivos que demanda su historia y su afición. Esa frase funciona como una señal interna y externa: Pumas sabe que el golpe mediático es fuerte, pero quiere transmitir que el proyecto no se detiene y que el enfoque ya está puesto en reconstruir.

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A partir de ahora, toda la atención se moverá hacia una sola pregunta: quién será el nuevo entrenador de Pumas. Porque la salida de Efraín Juárez ya es oficial, y lo que sigue para Universidad Nacional será definir al hombre que tome las riendas de uno de los banquillos más observados del futbol mexicano. El anuncio ya cayó; ahora viene la parte que puede cambiar el rumbo del club para el Apertura 2026 .