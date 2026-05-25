Cruz Azul campeón; la Máquina silencia CU y conquista el Clausura 2026 tras vencer a Pumas en una final dramática

Cruz Azul volvió a tocar la gloria en el futbol mexicano tras vencer 2-1 a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario para proclamarse campeón del Clausura 2026 en una Final cargada de intensidad, polémica y drama hasta los últimos minutos donde La Máquina encontró el golpe definitivo para apagar la fiesta universitaria y quedarse con el trofeo en CU.

Desde el arranque, el equipo cementero dejó claro que no había viajado al Olímpico para especular porque apenas al minuto cinco Carlos Rotondi probó con un disparo potente que obligó a Keylor Navas a emplearse a fondo mientras segundos después el propio argentino volvió a generar peligro en un tiro de esquina que pasó rozando el poste en el primer aviso serio de Cruz Azul.

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La presión celeste continuó durante el inicio del encuentro y Agustín Palavecino también exigió a Keylor con un disparo de media distancia que el arquero costarricense logró contener con seguridad mientras Pumas intentaba reaccionar equilibrando el trámite del juego con intensidad en medio campo y buscando velocidad por las bandas para romper el orden defensivo cementero.

Aunque Cruz Azul dominaba la posesión, los universitarios encontraron espacios y generaron una respuesta importante cuando Carrasquilla mandó un centro peligroso que nadie logró conectar dentro del área mientras el cuadro auriazul entendía que podía lastimar aprovechando las transiciones rápidas y el empuje de su gente en las tribunas.

El partido dio un giro total al minuto 30 cuando Pumas robó un balón en medio campo y armó un contragolpe letal donde Uriel Antuna apareció para asistir a Robert Morales, quien sacó un disparo imposible para el arquero y provocó la explosión del Olímpico Universitario con un gol que acercaba a los felinos al campeonato.

WILLER DITTA SE ENOJÓ CON UN AFICIONADO❗️



El zaguero colombiano le recriminó a un aficionado por golpear a su hijo durante la celebración.



“LA C*NCH* DE TU M*DR*, HIJO DE P*T*” pic.twitter.com/aQMSIX3ZLC — W Deportes (@deportesWRADIO) May 25, 2026

El cierre del primer tiempo mantuvo la tensión al máximo porque Cruz Azul siguió insistiendo en ataque con Palavecino y centros peligrosos al área mientras Keylor Navas se convertía en figura tras salvar a Pumas con una espectacular atajada a una mano antes del descanso para mantener la ventaja auriazul y sostener viva la ilusión de coronarse frente a su afición.

La segunda mitad comenzó con polémica luego de que Pumas encontrara rápidamente el balón dentro de las redes, sin embargo el árbitro anuló la jugada de Juninho en la acción que silenció el festejo universitario y terminó por convertirse en uno de los momentos más importantes de toda la Final.

Cruz Azul aprovechó el desconcierto felino y encontró el empate al minuto 54 cuando Ebere remató dentro del área y Rubén Duarte terminó desviando el balón hacia su propia portería en una acción desafortunada que encendió nuevamente a La Máquina mientras Joel Huiqui celebraba con intensidad un tanto que empezaba a cambiar la historia del campeonato.

¡NO FALTÓ LA VUELTA OLÍMPICA! 🏆@CruzAzul festejó con todo el título en casa de los #Pumas @karlaramos91 pic.twitter.com/6aM0Au81I0 — W Deportes (@deportesWRADIO) May 25, 2026

Cruz Azul conquista su décimo título y vuelve a hacer historia en la Liga MX

Con el empate en el marcador, la Final entró en un terreno de tensión absoluta que afectó a ambos equipos. Pumas perdió fuerza ofensiva mientras Cruz Azul entendía que el campeonato podía decidirse en cualquier detalle aunque Keylor Navas seguía evitando la caída de su arco con intervenciones decisivas ante Piovi y los disparos de media distancia cementeros.

El desenlace llegó en el tiempo agregado y fue tan inesperado como doloroso para los universitarios porque Uriel Antuna vio la tarjeta roja tras una dura entrada revisada en el VAR y dejó a Pumas con 10 hombres.

Con un hombre más, Cruz Azul no perdonó y Rodolfo Rotondi apareció dentro del área para sacar un disparo potente que Keylor Navas no pudo detener en el gol que definió el campeonato y que terminó por congelar el Olímpico Universitario mientras los aficionados celestes explotaban de felicidad viendo a su equipo conquistar una nueva estrella en la propia casa de Pumas.

“LA PASÉ MAL Y NO ME DEJARON CAER” 🫡



Rodolfo Rotondi se sinceró luego de darle el título a @CruzAzul 🔵⚪️@karlaramos91 pic.twitter.com/UXIh7DuHqS — W Deportes (@deportesWRADIO) May 25, 2026

Poco después Ángel Rico también terminó expulsado en medio de los reclamos y la desesperación que se apoderó de los locales. Así, Cruz Azul alcanzó el décimo campeonato de Liga MX en su historia y confirmó el dominio que ha construido en los últimos torneos con una generación que respondió en el momento más importante porque la Máquina soportó la presión, remontó una Final brava y convirtió CU en territorio celeste en una noche que quedará marcada para siempre en la memoria de su afición.