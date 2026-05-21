Matías Almeyda es nuevo DT de Monterrey: Rayados lo hace oficial para el Apertura 2026

Matías Almeyda ya es oficialmente el nuevo director técnico de CF Monterrey. El club regiomontano confirmó este jueves 21 de mayo la llegada del argentino con un contrato por dos años rumbo al Apertura 2026 de la Liga MX. El “Pelado” vuelve al fútbol mexicano tras su exitoso paso por Chivas.

Matías Almeyda / Europa Press Sports Ampliar

¿Cuánto tiempo firmó Matías Almeyda con Rayados?

Rayados anunció que Almeyda firmó un vínculo por dos temporadas. Además, el club informó que el estratega y su cuerpo técnico se integrarán en los próximos días para comenzar la planeación del Apertura 2026.

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La directiva regiomontana apuesta por un técnico con experiencia internacional y conocimiento del fútbol mexicano, especialmente después de los altibajos que vivió el equipo en los últimos torneos.

En el comunicado oficial, Monterrey destacó el perfil del argentino: “Matías es un entrenador reconocido por su calidad humana, empatía y liderazgo, que posee un modelo de juego definido y coherente”.

La intención de Rayados es clara: recuperar protagonismo inmediato tanto en Liga MX como en competencias internacionales.

Matías Almeyda es nuevo director técnico de los Rayados. 🇫🇮🔥



¡Bienvenido al Monterrey, Profe! 👊🏼💙 pic.twitter.com/8NKCeXjmYO — Rayados (@Rayados) May 21, 2026

¿Cómo le fue a Matías Almeyda en Chivas?

El nombre de Almeyda quedó marcado en la historia del Club Deportivo Guadalajara desde su llegada en 2015. El argentino tomó a un equipo con problemas de descenso y terminó construyendo una etapa ganadora que todavía recuerda la afición rojiblanca.

Durante su ciclo con Chivas consiguió: Liga MX Clausura 2017, Copa MX Apertura 2015, Copa MX Clausura 2017, Supercopa MX 2016, Liga de Campeones de la Concacaf 2018.

Además de los títulos, Almeyda conectó con la afición por su estilo intenso, emocional y ofensivo. Su gestión también impulsó a futbolistas mexicanos que después llegaron a la Selección Nacional. Ese pasado exitoso fue clave para que su regreso a la Liga MX generara expectativa inmediata.

El recorrido de Almeyda tras salir de Chivas

Después de dejar Guadalajara, el técnico argentino inició una etapa internacional que fortaleció su currículum. Primero dirigió al San José Earthquakes en la MLS, donde logró devolver competitividad al equipo estadounidense y consolidó una propuesta ofensiva reconocida en la liga.

Más tarde dio el salto a Europa con el AEK Atenas. En Grecia tuvo uno de sus ciclos más exitosos fuera de México al conquistar la liga y la copa local. Su experiencia más reciente fue en Sevilla FC. Sin embargo, su etapa en España terminó en marzo de este año debido a los malos resultados y la presión por el rendimiento del equipo andaluz. Ahora, Almeyda vuelve a un entorno donde ya demostró capacidad para competir y ganar.

¿Por qué Monterrey eligió a Almeyda?

La directiva de Rayados buscaba un perfil con liderazgo fuerte, manejo de vestidor y experiencia en proyectos de alta presión. Almeyda cumple con esos requisitos y además conoce perfectamente el entorno de la Liga MX.

Otro punto importante es su estilo de juego. Históricamente, los equipos del argentino se caracterizan por:

Presión alta

Intensidad física

Ataques verticales

Planteles competitivos y comprometidos

Monterrey cuenta con una de las nóminas más poderosas del fútbol mexicano, por lo que la expectativa será inmediata: pelear el título desde el primer torneo.

También existe presión internacional. Rayados tiene como objetivo recuperar protagonismo en Concacaf y llegar fuerte al próximo Mundial de Clubes.

¿Qué sigue para Rayados y Matías Almeyda?

El nuevo técnico iniciará trabajos de pretemporada en los próximos días para definir altas, bajas y la estructura del plantel rumbo al Apertura 2026.

La afición regiomontana espera que Almeyda pueda convertir a Rayados en un equipo más sólido y constante en fases finales, algo que ha faltado en los últimos torneos pese a la inversión realizada por el club.

El debut oficial del argentino en el banquillo albiazul será uno de los eventos más esperados del inicio del próximo campeonato, especialmente por el morbo de verlo nuevamente enfrentando a Chivas y al resto de los grandes de la Liga MX.