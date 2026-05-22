Cruz Azul y Pumas dejan todo para la vuelta: ¡Partido gris, y sin goles en Ciudad de los Deportes!

En un partido que fue dominado de principio a fin por Cruz Azul, los Pumas salieron vivos del Estadio Ciudad de los Deportes tras empatar sin goles en la final de ida del fútbol mexicano. La Máquina fue amo y señor de las acciones de peligro desde el primer minuto. De hecho, Keylor Navas se alzó como la gran figura de los primeros 45 minutos.

¿De Play-In? ¿Y la final?😬💥



Cruz Azul y Pumas no se hicieron daño en el primer capítulo de historia de la final.❌



La Máquina generó, no aprovechó y perdonó a los Universitarios.👀



Keylor Navas fue factor🧤🔥 pic.twitter.com/AuddoJE4wo — W Deportes (@deportesWRADIO) May 22, 2026

En primera instancia, el arquero tico le sacó un golazo cantado a José Paradela en un disparo de larga distancia que se iba a meter en el ángulo de larga portería. Unos minutos más tarde llegó una jugada polémica. El árbitro central señaló penal a favor de Cruz Azul por una falta de Álvaro Ángulo sobre Charly Rodríguez. Sin embargo, el VAR anuló la decisión por un fuera de juego del mediocampista cementero.

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Ya para el segundo tiempo, La Máquina salió de la misma forma buscando la portería rival y rápidamente estrelló un disparo en la base del poste. A pesar de los constantes intentos de Cruz Azul, los dirigidos por Joel Huiqui no fueron capaces de vencer a Keylor Navas, aunque vale la pena destacar que Pumas tuvo la victoria en los pies de Robert Morales pero su disparo terminó pegando en el travesaño.

Fue así como Cruz Azul y Pumas empataron sin goles en el Estadio Ciudad de los Deportes y dejaron la definición del título abierta para el próximo domingo en el Olímpico Universitario.