Julián Quiñones toma el liderato de goleo de la Saudi Pro League por encima de Cristiano Ronaldo

La recta final del fútbol en Arabia Saudita mantiene al rojo vivo la disputa por el liderato de goleo donde el seleccionado mexicano Julián Quiñones se ha convertido en protagonista absoluto tras una temporada de alto impacto.

🌎 Es el latino con más goles en

el mundo en lo que va del 2026.



🔺⚽️21 🇨🇴🇲🇽JULIAN QUIÑONES@julian_quiones3 🔥 pic.twitter.com/kQK8fkNYhG — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) April 29, 2026

El atacante del Al-Qadisiya volvió a destacar en la Jornada 30 al marcar un doblete frente al Al-Riyadh, resultado que no sólo aseguró la victoria de su equipo sino que también lo impulsó a la cima de la tabla de goleo.

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El primer gol llegó al minuto 86 tras una jugada trabajada en el área que culminó con un remate preciso, mientras que en tiempo agregado selló su segunda anotación con una barrida dentro del área.

Con este rendimiento, el futbolista México-colombiano alcanzó los 28 goles en 30 partidos, consolidándose como el referente ofensivo de su equipo y uno de los jugadores más determinantes de la liga árabe.

Desde su salida del América, Quiñones ha mantenido números sobresalientes al acumular 67 contribuciones entre goles y asistencias en 64 encuentros, confirmando su adaptación y dominio en el fútbol saudí.

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🇸🇦 DOBLETE de JULIAN QUIÑONES com el Al Qadsiah en la Saudi Pro League al Al Riyadh



Sigue mostrando calidad de cara a su convocatoria para el mundial 2026 pic.twitter.com/srB3ijHB4E — Puskanenka 🇲🇽 (@puskanenka4) April 29, 2026

¿Le alcanzará a Quiñones para quedarse con el título de goleo?

De momento, el delantero ya supera a Iván Toney con 27 anotaciones y a Cristiano Ronaldo con 24, aunque ambos rivales aún tienen actividad en la misma jornada, lo que podría modificar momentáneamente la clasificación.

Aun así, el impulso anímico y su capacidad goleadora colocan a Quiñones como el principal candidato para quedarse con el título individual, en una temporada donde ha marcado diferencia y apunta a cerrar como el mejor artillero del torneo.