Guillermo Martínez: Los números del ‘Memote’ con Selección Mexicana y Pumas en 2026 / Manuel Velasquez

Los números recientes de Guillermo Martínez lo colocan como una de las sorpresas en la más reciente convocatoria de la Selección Mexicana.

Memote Martínez / Manuel Velasquez Ampliar

El delantero fue considerado únicamente en las primeras listas de Javier Aguirre durante su tercera etapa al frente del combinado nacional en 2024, pero posteriormente dejó de aparecer durante todo el 2025.

TAMBIÉN TE PIEDE INTERESAR: David Faitelson pide perdón a José Ramón Fernández en vivo durante el Salón de la Fama 2026

Su regreso llegó hasta febrero de 2026, cuando volvió a ser convocado y disputó apenas 24 minutos en la victoria 4-0 ante Islandia. En la Fecha FIFA de marzo también fue incluido, aunque no sumó minutos frente a Portugal ni Bélgica.

En total, bajo el mando del “Vasco” Aguirre, acumula únicamente 45 minutos con el Tricolor, reflejando un rol secundario hasta ahora.

A nivel de clubes, con Pumas, ha mostrado mejores números tras superar una lesión. En el presente torneo de la Liga MX registró 504 minutos, siendo titular en solo tres partidos, pero con una producción destacada de cinco goles, promediando una anotación cada 100 minutos.

Su convocatoria responde más a un perfil específico: con 1.90 de estatura, ofrece juego aéreo y presencia física, diferenciándose de opciones como Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Germán Berterame.