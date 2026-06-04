Guillermo Vázquez, el elegido por Pumas para sustituir a Efraín Juárez: el regreso del último campeón

Pumas se encuentra en un momento clave de su proyecto deportivo. Tras los altibajos del Clausura 2026 y la posible salida de Efraín Juárez, la directiva auriazul ya tiene a su principal candidato para el banquillo: Guillermo “Memo” Vázquez, el último entrenador que llevó a los felinos a un título de Liga MX.

Memo Vázquez / Jam Media Ampliar

¿Por qué Memo Vázquez es la opción número uno?

La directiva, encabezada por Antonio Sancho, ha mantenido pláticas informales con Vázquez desde hace semanas. Es visto como el hombre ideal por su profundo conocimiento de la institución, su arraigo con la cantera y su historial ganador en CU.

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Experiencia ganadora: Vázquez dirigió a Pumas al título del Clausura 2011 , el último campeonato de liga para la UNAM . También llegó a la final del Apertura 2015.

Vázquez dirigió a al título del , el último para la . También llegó a la final del Apertura 2015. Hombre de casa: Exjugador y exentrenador de múltiples etapas en Pumas (interino en 2006, titular en 2010-2012 y 2014-2016). Conoce la filosofía universitaria como pocos.

Exjugador y exentrenador de múltiples etapas en (interino en 2006, titular en 2010-2012 y 2014-2016). Conoce la filosofía universitaria como pocos. Ventaja sobre otras opciones: Supera en preferencia a nombres como Robert Dante Siboldi. La directiva prioriza estabilidad y confianza interna antes que un perfil externo.

El contexto de Efraín Juárez en Pumas

Efraín Juárez regresó como DT con gran ilusión y logró momentos históricos, como romper marcas de puntos en fase regular. Sin embargo, la eliminación en la final del Clausura 2026 ante Cruz Azul habría acelerado las conversaciones sobre su futuro. Aunque tiene contrato, los rumores de una salida posiblemente hacia Europa abren la puerta a un cambio. En este escenario, Memo Vázquez emerge como la solución natural: un técnico experimentado que puede estabilizar el barco de inmediato y motivar a la afición.

Memo Vázquez emerge como la solución natural para ser el nuevo DT de Pumas / Jam Media Ampliar

¿Qué aportaría Vázquez a Pumas?

Estabilidad y resultados rápidos — Perfil probado en crisis.

— Perfil probado en crisis. Impulso a la cantera — Siempre ha dado oportunidades a jóvenes valores.

— Siempre ha dado oportunidades a jóvenes valores. Identidad auriazul — Conexión emocional con la hinchada, clave para llenar el Estadio Olímpico Universitario.

La afición auriazul sueña con volver a celebrar títulos. Un regreso de Memo Vázquez no solo sería un refuerzo técnico, sino un mensaje claro: Pumas apuesta por sus valores históricos para construir el futuro.