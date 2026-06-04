Efraín Juárez apunta a dejar Pumas por diferencias en el proyecto deportivo

Tras llevar a Pumas a la final del Clausura 2026 y caer ante Cruz Azul, Efraín Juárez habría decidido poner fin a su etapa como director técnico de los universitarios. A pesar de que el entrenador deseaba seguir al frente del equipo, las diferencias con la directiva serían las principales razones por las que el cuadro universitario estaría muy cerca de quedarse sin entrenador.

Efraín Juárez / Jam Media Ampliar

¿Qué pasó con el proyecto de Efraín Juárez en Pumas?

Aunque Juárez logró una gran campaña, el liderato en la fase regular y la eliminación de América y Pachuca en Liguilla, las fricciones con la directiva, encabezada por Antonio Sancho, fueron determinantes. Reportes coinciden en que el técnico no recibió las garantías que esperaba para continuar:

Diferencias en la planeación deportiva y refuerzos para el Apertura 2026 .

y refuerzos para el . Falta de respaldo en la construcción del plantel.

en la construcción del plantel. La llegada de jugadores como Aldo Rocha no convenció al cuerpo técnico.

Balance de la era Juárez en Pumas

Más de 60 partidos dirigidos .

. Subcampeón del Clausura 2026.

del Clausura 2026. Regreso de Pumas a ser protagonista en la Liga MX .

. Apuesta por la cantera y un estilo de juego intenso.

A pesar de los logros, el subcampeonato no fue suficiente para la exigencia del club ni para las aspiraciones del propio Juárez, quien ya había recibido acercamientos de la MLS, Europa y otros equipos de la Liga MX durante la Liguilla.

Efraín Juárez y Luis Pérez / Leopoldo Smith Ampliar

¿Qué sigue para Pumas y para Efraín?

Pumas ya trabaja en la búsqueda de un nuevo timonel. Nombres como Memo Vázquez suenan con fuerza para tomar las riendas rumbo al Apertura 2026, con la cantera como prioridad. Por su parte, Efraín Juárez buscará en Europa el proyecto que le ofrezca estabilidad y las herramientas que sintió faltaron en Ciudad Universitaria. Su representante aún no ha hecho comentarios oficiales, pero todo indica que la separación es inminente.

¿Fue poco el subcampeonato para Pumas? ¿Debería Juárez quedarse?

La afición universitaria tiene la palabra. Lo cierto es que el ciclo de Efraín Juárez en Pumas termina con más luces que sombras, pero marcado por un proyecto que no terminó de cuajar entre banquillo y directiva.