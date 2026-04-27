David Faitelson pide perdón a José Ramón Fernández en vivo durante el Salón de la Fama 2026

El periodista deportivo David Faitelson protagonizó uno de los momentos más impactantes del año al ofrecer una disculpa pública a José Ramón Fernández durante la votación del Salón de la Fama del Futbol en Pachuca 2026. El gesto ocurrió de forma inesperada, cuando el comunicador tomó el micrófono y, con la voz entrecortada, reconoció errores del pasado frente a quien llamó su “maestro”.

José Ramón Fernández / Medios y Media Ampliar

“Si en algún momento me equivoqué, de todo corazón le ofrezco una disculpa”, expresó Faitelson, visiblemente conmovido. En su mensaje también destacó la influencia que Fernández tuvo en su carrera, asegurando que gran parte de lo que es profesionalmente se lo debe a él.

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El momento sorprendió a los asistentes, ya que la relación entre ambos se había deteriorado en los últimos años tras la salida de Faitelson de ESPN y diversas declaraciones cruzadas.

“Me equivoqué”: Un arrepentimiento que sacudió el Salón de la Fama

La tensión entre ambos periodistas deportivos había alcanzado niveles críticos en semanas anteriores, especialmente tras señalamientos de David sobre presuntos abusos de autoridad y dinámicas tóxicas durante su etapa en TV Azteca y ESPN.

“José Ramón, te quiero pedir una disculpa. Me equivoqué. No debí decir lo que dije, tú fuiste mi padre profesional y te debo todo lo que soy”, expresó Faitelson.

El origen de la polémica y la tensión entre ambos

La disculpa ocurre en medio de una serie de controversias recientes que reavivaron el conflicto entre ambos comunicadores. Entre ellas, señalamientos públicos, críticas en medios y revelaciones en el libro de Fernández, donde se menciona un presunto episodio de conducta inapropiada por parte de Faitelson durante su etapa en TV Azteca.

Además, Faitelson también había hecho comentarios sobre supuestos problemas personales de José Ramón Fernández, lo que tensó aún más la relación. Estos intercambios marcaron uno de los enfrentamientos más mediáticos dentro del periodismo deportivo mexicano en los últimos años.

Durante el emotivo momento, José Ramón Fernández optó por el silencio. No emitió palabras tras la disculpa, pero respondió con un gesto significativo: estrechó la mano de Faitelson, en una imagen que simbolizó una posible tregua entre ambos.

Más allá de si la reconciliación es definitiva, la disculpa pública de Faitelson se convirtió en el momento más comentado del evento realizado en Pachuca.