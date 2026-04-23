Juan Pablo Fernández debutará en el cine interpretando a su padre José Ramón Fernández en “México 86”

Juan Pablo Fernández dará un salto inesperado a la pantalla grande con “México 86”, una película ambientada en el complejo camino que llevó al país a organizar la Copa del Mundo de 1986. Lo más llamativo de su participación no es solo que se trate de su debut en el cine, sino que interpretará nada menos que a su propio padre, José Ramón Fernández, una de las voces más reconocibles del periodismo deportivo mexicano.

José Ramón Fernández / Medios y Media Ampliar

La noticia ha llamado la atención por la carga simbólica del papel. No se trata de encarnar a un personaje cualquiera, sino de darle vida a una figura que ha marcado durante décadas la conversación deportiva en México. En ese contexto, el reto para Juan Pablo no pasa tanto por una simple imitación, sino por trasladar a la pantalla la esencia de una personalidad que millones de aficionados identifican de inmediato.

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Un debut nada menor: comparte proyecto con Diego Luna

El debut de Juan Pablo Fernández tampoco ocurre en una producción pequeña o de bajo perfil. “México 86” llegará a Netflix y tiene como uno de sus rostros principales a Diego Luna, quien encarna a Martín de la Torre, un burócrata que termina siendo pieza clave en la carrera para devolverle a México la sede del Mundial. Además, en el elenco aparecen nombres como Karla Souza, Daniel Giménez Cacho, Memo Villegas y Álvaro Guerrero, lo que coloca a la cinta como uno de los proyectos mexicanos más atractivos en la previa de la Copa del Mundo de 2026.

El propio contexto de estreno le da todavía más fuerza al proyecto. La película llegará el 5 de junio, justo a pocos días del arranque del Mundial de 2026, por lo que la nostalgia, la política, el futbol y la memoria colectiva se mezclarán en un momento perfecto para conectar con el público.

Diego Luna stars in México 86. Following the chaotic story of Martín de la Torre, who finds a way to rise to the top and bring the 1986 World Cup to Mexico by any means necessary.



Premiering June 5. pic.twitter.com/sD1HJtsAO5 — Netflix (@netflix) April 22, 2026

“México 86” revive una historia de poder, negociación y futbol

La trama gira alrededor de la oportunidad que se abre para México después de que Colombia renunciara a organizar el torneo, lo que obligó a una nueva carrera por la sede. A partir de ahí, la cinta plantea una historia donde el futbol no se decide solamente en la cancha, sino también en oficinas, negociaciones y espacios de poder. Con dirección de Gabriel Ripstein y guion de Daniel Krauze, la película mezcla hechos reales con elementos de ficción, además de tonos de sátira y humor negro mexicano.

Más allá de la película en sí, la participación de Juan Pablo Fernández ya despierta interés por una razón muy clara: pocas veces se ve a un hijo interpretar en cine a su propio padre en una historia conectada con un momento tan emblemático del deporte nacional. Eso convierte su aparición en algo más que un cameo o una curiosidad mediática. Puede ser uno de esos detalles que terminen dándole una capa extra de autenticidad y emoción a una película que promete meter al espectador en las entrañas de una de las decisiones más grandes en la historia del futbol mexicano.