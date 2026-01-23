México 86, la película de Netflix sobre la hazaña detrás del Mundial de 1986

En 1986, México logró lo imposible: convertirse en sede del Mundial de Fútbol contra todo pronóstico, en medio de una crisis económica brutal, tras la renuncia de Colombia y con una mezcla única de audacia, ingenio y, sí, algo de locura muy nuestra. Ahora, esa historia detrás de la historia llega a Netflix con México 86, una producción original que promete desentrañar con sátira, humor negro y mucho estilo mexicano cómo el país se quedó con la Copa del Mundo.

Argentina campeona 1986 / Bob Thomas Ampliar

Protagonizada por Diego Luna, quien además funge como productor ejecutivo, la cinta dirigida por Gabriel Ripstein no se centra en los goles icónicos de Negrete o el “Quinto Partido”, sino en la verdadera hazaña: la negociación política, los acuerdos bajo la mesa, el empuje de figuras clave del fútbol y los medios, y esa capacidad mexicana de convertir un “no se puede” en un “ya verán”.

El elenco es de lujo: Karla Souza como Susana Gómez-Mont, Daniel Giménez Cacho encarnando a Emilio Azcárraga Milmo, y Álvaro Guerrero dando vida a Guillermo Cañedo, entre otros. Las primeras imágenes ya circulan y muestran a un Diego Luna irreconocible con bigote ochentero, sentado en oficinas que huelen a época, mientras el país se jugaba el prestigio internacional.

México 86 en Netflix / FOTO: @NetflixLAT Ampliar

La sinopsis oficial de Netflix lo dice claro: “Permeada de sátira y humor negro, México 86 relata la apuesta descabellada con la que México, con audacia, logró quedarse con la sede del Mundial de 1986, una hazaña posible solo gracias al puro ingenio mexicano”. Audacia, locura y puro ingenio mexicano: difícil encontrar una descripción más precisa de cómo llegamos a ser anfitriones por segunda vez.

Justo cuando México se prepara para coorganizar el Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, esta película llega en el momento perfecto para recordar de dónde venimos. No es solo un relato histórico; es un espejo irónico y entretenido sobre nuestra forma de hacer las cosas cuando el mundo dice que no hay manera.

Netflix / FOTO: @NetflixLAT Ampliar

México 86 promete ser una de las apuestas más interesantes de Netflix en su catálogo de cine mexicano este año. Dirigida con pulso firme por Ripstein y con el carisma de Diego Luna al frente, tiene todos los ingredientes para convertirse en conversación obligada entre aficionados al fútbol, al cine y, sobre todo, a esa manera tan nuestra de salir adelante.

