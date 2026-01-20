Estadio Azteca: Así lucen los nuevos palcos de lujo rumbo al Mundial 2026

Continúa la remodelación del Estadio Azteca, con el objetivo de entregar un inmueble a la altura de la Copa del Mundo 2026. Desde hace meses comenzó el trabajo a marchas forzadas, pues la inauguración será el próximo 28 de marzo en el duelo México vs Portugal.

Estadio Azteca / Hector Vivas Ampliar

Uno de los temas que ha generado mayor interés entre los aficionados es la zona de palcos, aunque no la que da vuelta por todo el estadio, sino la que se ubica en la zona alta. Esta sección tenía los palcos de transmisión y la zona de prensa y ahora estará designada a palcos de lujo en el inmueble.

Con recientes imágenes, hemos podido conocer lo que será esta parte del estadio, que contará con una serie de palcos que tendrán vista total a la cancha. Además, contarán con materiales de lujo.

Un vistazo a la remodelación de la zona de palcos superiores del Estadio Azteca. pic.twitter.com/D1MpDK4dGz — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) January 17, 2026

Otra curiosidad, es que se hizo una plataforma, la cual conecta los pasillos del estadio con esta zona. Aquí se ubicarán diferentes locales de comida y tiendas de artículos para los aficionados. Esta sección es una de las que más cambios ha tenido en la remodelación, pues se tuvieron que quitar butacas y estructuras para construir este apartado.

Las imágenes muestran cambios significativos, lo que deja en claro que el estadio estará listo para el mes de marzo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Estadio Azteca estrenará techo con iluminación LED multicolor rumbo al Mundial 2026