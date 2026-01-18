Estadio Azteca estrenará techo con iluminación LED multicolor rumbo al Mundial 2026

El Estadio Azteca, ícono indiscutible del futbol mexicano y sede histórica de mundiales, continúa revelando sorpresas en su ambiciosa remodelación. Lo que antes era una estructura sobria y tradicional en su cubierta superior ahora promete convertirse en un espectáculo visual dinámico: el techo cambiará de color, o mejor dicho, incorporará una iluminación LED multicolor capaz de transformar su apariencia, especialmente de noche.

Estadio Azteca / Hector Vivas Ampliar

Videos recientes filtrados y compartidos en redes sociales, incluyendo pruebas de luces que ya circulan en cuentas de TikTok y especializadas en estadios, muestran cómo la nueva iluminación LED instalada en el techo ya se pone a prueba. Luces LED de última generación recorren líneas perimetrales y sectores clave de la cubierta elástica, ofreciendo un juego de colores que va desde tonos neutros hasta combinaciones vibrantes, multicolores y dinámicas. Este avance no solo moderniza la estética del Coloso de Santa Úrsula, sino que lo alinea con los estándares de los recintos más avanzados del mundo, donde la iluminación exterior se convierte en parte de la identidad y la experiencia del espectador.

Techo Estadio Azteca Ampliar

El cambio llega en un momento clave: a semanas de la reinauguración oficial con el amistoso México vs. Portugal en marzo de 2026 como prueba de fuego y con el Mundial en el horizonte inmediato. Recordemos que la estructura del techo ya había sido pintada en blanco y negro en etapas previas, pero la incorporación de tecnología LED eleva la apuesta. Ya no se trata solo de una cubierta funcional, sino de un elemento que podrá sincronizarse con eventos, celebraciones o incluso con la identidad temporal del patrocinador Banorte (rojiblanco), aunque por ahora las pruebas apuntan más a un espectáculo variado y versátil.

Remodelación Estadio Azteca Ampliar

Este detalle refuerza la idea de que la remodelación del Estadio Banorte no busca borrar su esencia histórica, sino potenciarla con toques contemporáneos. Mientras las butacas se pintan de rojo, blanco y gris en las gradas, el césped híbrido avanza y las zonas premium toman forma, el techo luminoso se perfila como uno de los grandes atractivos visuales nocturnos. El Coloso no solo será más cómodo y funcional; también será más vistoso.

