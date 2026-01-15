Mundial 2026: dónde ver todos los partidos en México, precios del Pase Mundial 2026 y cómo contratar ViX Premium / NurPhoto

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, será histórica por ser la edición más grande con 48 selecciones y 104 partidos. Así disfrutarás de estos encuentros desde la comodidad de tu casa; te decimos dónde y cómo ver el Mundial 2026 completo.

FIFA / Hector Vivas - FIFA Ampliar

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

En México, ViX se consolida como la plataforma que ofrecerá la transmisión completa y exclusiva de todos los encuentros en streaming, a través del Pase Mundial 2026 dentro de ViX Premium.

Tener ViX Premium no es suficiente para ver los 104 partidos del Mundial 2026: se requiere adquirir este pase adicional. Aquí te detallamos los precios del Pase Mundial 2026, promociones vigentes y cómo contratarlo.

Precios del Pase Mundial 2026

Precio regular (post-promoción): $999 pesos , con acceso único al paquete para todo el torneo.

(post-promoción): , con acceso único al paquete para todo el torneo. Promoción de lanzamiento (por tiempo limitado): $499 pesos para suscriptores actuales de ViX Premium anual o quienes lo contraten o actualicen durante esta ventana. Oferta válida principalmente en enero 2026 .

(por tiempo limitado): para suscriptores actuales de o quienes lo contraten o actualicen durante esta ventana. Oferta válida principalmente en . Opción para nuevos usuarios o suscriptores mensuales : contratar o cambiar a ViX Premium anual + Pase Mundial 2026 por $1,499 pesos , que incluye un año completo de Premium más el acceso total al Mundial. Disponible solo durante enero .

: contratar o cambiar a por , que incluye un año completo de Premium más el acceso total al Mundial. Disponible solo durante . Precio especial para clientes de Izzi con ViX Premium incluido: $399 pesos, promoción exclusiva enero-febrero 2026, con opción de pago en 4 mensualidades directamente en el recibo de Izzi.

Mundial 2026 / Pool Ampliar

¿Qué incluye el Pase Mundial 2026?

Los 104 partidos en vivo , incluyendo el partido inaugural de México , fase de grupos, eliminatorias, octavos de final , cuartos de final , semifinales y final del Mundial 2026 .

, incluyendo el , fase de grupos, eliminatorias, , , y . Contenido exclusivo : análisis, programas especiales, repeticiones y resúmenes.

: análisis, programas especiales, repeticiones y resúmenes. Acceso en múltiples dispositivos : smartphones, tablets, smart TVs y web.

: smartphones, tablets, smart TVs y web. Calidad de transmisión optimizada para la plataforma, hasta 1080p en la mayoría de los casos.

¿Cómo conseguir el Pase Mundial 2026 paso a paso?

Ingresa a tu cuenta en vix.com o en la app ViX. Asegúrate de tener una suscripción activa a ViX Premium; si no, contrátala. Busca la sección o banner del “Pase Mundial 2026”. Selecciona y compra el pase según tu tipo de suscripción. Si eres cliente de Izzi, contacta a servicio al cliente o revisa tu app o recibo para acceder a la promoción de $399 pesos en mensualidades.

El Pase Mundial 2026 no es reembolsable y las promociones de precio son temporales, principalmente durante enero y febrero de 2026, por lo que se recomienda aprovecharlas si quieres ver todo el Mundial 2026 sin interrupciones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Estadio Azteca muestra nuevas butacas y avances clave en su remodelación rumbo al Mundial 2026