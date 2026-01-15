Mundial 2026: dónde ver todos los partidos en México, precios del Pase Mundial 2026 y cómo contratar ViX Premium
Conoce dónde ver el Mundial 2026 en México, cuánto cuesta el Pase Mundial 2026 de ViX, qué incluye y cómo contratarlo para disfrutar los 104 partidos en vivo desde casa.
La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, será histórica por ser la edición más grande con 48 selecciones y 104 partidos. Así disfrutarás de estos encuentros desde la comodidad de tu casa; te decimos dónde y cómo ver el Mundial 2026 completo.
¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?
En México, ViX se consolida como la plataforma que ofrecerá la transmisión completa y exclusiva de todos los encuentros en streaming, a través del Pase Mundial 2026 dentro de ViX Premium.
Tener ViX Premium no es suficiente para ver los 104 partidos del Mundial 2026: se requiere adquirir este pase adicional. Aquí te detallamos los precios del Pase Mundial 2026, promociones vigentes y cómo contratarlo.
Precios del Pase Mundial 2026
- Precio regular (post-promoción): $999 pesos, con acceso único al paquete para todo el torneo.
- Promoción de lanzamiento (por tiempo limitado): $499 pesos para suscriptores actuales de ViX Premium anualo quienes lo contraten o actualicen durante esta ventana. Oferta válida principalmente en enero 2026.
- Opción para nuevos usuarios o suscriptores mensuales: contratar o cambiar a ViX Premium anual + Pase Mundial 2026 por $1,499 pesos, que incluye un año completo de Premium más el acceso total al Mundial. Disponible solo durante enero.
- Precio especial para clientes de Izzi con ViX Premium incluido: $399 pesos, promoción exclusiva enero-febrero 2026, con opción de pago en 4 mensualidades directamente en el recibo de Izzi.
¿Qué incluye el Pase Mundial 2026?
- Los 104 partidos en vivo, incluyendo el partido inaugural de México, fase de grupos, eliminatorias, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final del Mundial 2026.
- Contenido exclusivo: análisis, programas especiales, repeticiones y resúmenes.
- Acceso en múltiples dispositivos: smartphones, tablets, smart TVs y web.
- Calidad de transmisión optimizada para la plataforma, hasta 1080p en la mayoría de los casos.
¿Cómo conseguir el Pase Mundial 2026 paso a paso?
- Ingresa a tu cuenta en vix.com o en la app ViX.
- Asegúrate de tener una suscripción activa a ViX Premium; si no, contrátala.
- Busca la sección o banner del “Pase Mundial 2026”.
- Selecciona y compra el pase según tu tipo de suscripción.
- Si eres cliente de Izzi, contacta a servicio al cliente o revisa tu app o recibo para acceder a la promoción de $399 pesos en mensualidades.
El Pase Mundial 2026 no es reembolsable y las promociones de precio son temporales, principalmente durante enero y febrero de 2026, por lo que se recomienda aprovecharlas si quieres ver todo el Mundial 2026 sin interrupciones.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Estadio Azteca muestra nuevas butacas y avances clave en su remodelación rumbo al Mundial 2026