Estadio Azteca muestra nuevas butacas y avances clave en su remodelación rumbo al Mundial 2026

A menos de tres meses de su gran reapertura, el Estadio Azteca sigue dando de qué hablar. En las últimas horas, diversas imágenes y videos han circulado en redes sociales y medios especializados mostrando el avance más visible de su remodelación: la instalación de las nuevas butacas que transformarán por completo la experiencia de los aficionados rumbo al Mundial 2026.

Butacas Estadio Azteca / FOTO:@mexicocity26_

Las fotografías, compartidas principalmente por cuentas especializadas como @mexicocity26_, revelan un cambio notable: en la zona baja (plateas y áreas cercanas al terreno de juego) ya lucen filas completas de asientos en tonos rojo y blanco, con el nombre de Banorte comenzando a estamparse en algunas secciones, un detalle que será temporal y se removerá para la Copa del Mundo. Mientras tanto, en la grada superior predominan los tonos grises, fieles al render oficial que se viralizó hace meses y que promete un look mucho más moderno, ergonómico y cómodo.

Este avance en el embutacado es uno de los hitos más esperados, ya que sustituye las antiguas butacas por modelos plegables, más ergonómicos y con mejor distribución, priorizando la comodidad y visibilidad. El Coloso de Santa Úrsula lleva meses trabajando a marchas forzadas: nuevas estructuras metálicas, pantallas LED instaladas, zona de prensa reubicada, vestidores modernizados y el césped híbrido ya en proceso.

Nuevas butacas Estadio Azteca / FOTO: Butacas Estadio Azteca / FOTO:@mexicocity26_

La fecha clave está marcada en rojo en el calendario: el 28 de marzo de 2026, el Estadio Azteca reabrirá oficialmente sus puertas con el emocionante partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, con posible presencia de Cristiano Ronaldo. Poco después, el América regresaría a su casa, en lo que será un breve pero emotivo reencuentro antes de que la FIFA tome control total del inmueble de cara al Mundial 2026.

Las imágenes que circulan en redes sociales no solo confirman que las obras van en tiempo y forma, sino que generan ilusión entre millones de aficionados: el Azteca, ícono del futbol mundial, se prepara para brillar como nunca en su tercera Copa del Mundo.

