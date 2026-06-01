Sports Week 2026 da inicio en la Ciudad de México

En el Club Deportivo Chapultepec se presentó la primera edición de Sports Week MX, iniciativa impulsada por Colours México con el objetivo de consolidar un espacio de diálogo entre la industria deportiva, las marcas y los protagonistas del alto rendimiento.

Ponentes confirmados Sports Week 2026 Ampliar

El evento busca reunir una serie de conferencias en las que participen empresas vinculadas al deporte, así como atletas mexicanos que compartan su experiencia dentro y fuera de la competencia.

Durante la jornada inaugural destacó la participación de Alex Ordaz, Director de Marketing de Ticketmaster, quien abordó la evolución del mercado moderno en la asistencia a eventos y la transformación del boletaje a través de plataformas tecnológicas.

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También formaron parte del programa Steffy Aradillas, integrante de la selección mexicana de softball en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, y Samantha Rodríguez, representante del equipo nacional de nado sincronizado en París 2024.

La jornada concluyó con una exhibición de clavados a cargo de atletas mexicanos de nivel internacional, cerrando con un espectáculo que reflejó el talento y proyección del deporte nacional.