México supera a Australia en su preparación rumbo al Mundial

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 continúa y la Selección Mexicana dio un nuevo paso en su preparación al derrotar 1-0 a Australia en el Rose Bowl de Pasadena. En un duelo que sirvió para evaluar el estado del equipo a pocos días del debut mundialista, ante Sudáfrica. El conjunto dirigido por Javier Aguirre mostró solidez, orden y capacidad para resolver un partido que exigió concentración durante los 90 minutos.

Selección Mexicana / Harry How Ampliar

El Tri asumió la iniciativa desde los primeros instantes. La circulación del balón y la presión en campo rival permitieron que México controlara gran parte del encuentro, aunque Australia logró mantener el orden defensivo y dificultó la generación de oportunidades claras en los primeros minutos.

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Con una alineación cercana a la que podría aparecer en el estreno mundialista, Aguirre buscó dar continuidad a la idea futbolística que ha trabajado durante los últimos meses. La respuesta fue positiva, especialmente en la primera mitad, donde México logró imponer condiciones y generar las acciones más peligrosas.

Johan Vásquez brilló en la victoria del Tri

La insistencia tuvo recompensa al minuto 28. Un tiro de esquina encontró la llegada de Johan Vásquez, quien se elevó dentro del área para conectar un remate certero y enviar el balón al fondo de la portería australiana. El defensor volvió a demostrar su fortaleza en el juego aéreo y marcó el tanto que terminó definiendo el encuentro.

La anotación permitió que México jugara con mayor tranquilidad y continuara manejando el ritmo del partido. Aunque Australia intentó reaccionar, la defensa mexicana respondió con seguridad para mantener la ventaja antes del descanso.

Aguirre sigue ajustando detalles

La segunda mitad presentó un escenario diferente. Con el marcador a favor, Javier Aguirre aprovechó para mover piezas y observar distintas alternativas dentro del plantel. Los cambios modificaron el desarrollo del encuentro y ofrecieron minutos importantes a futbolistas que buscan convencer al cuerpo técnico de cara a la cita mundialista.

Entre los aspectos destacados estuvo la reaparición de César Huerta, quien volvió a vestir la camiseta nacional tras superar algunos inconvenientes físicos. El atacante mostró disposición, recorrió porizquierda y participó activamente en varias jugadas ofensivas, dejando señales alentadoras sobre su recuperación.

Johan Vázquez celebra gol / Luiza Moraes Ampliar

Australia también encontró más espacios conforme avanzó el complemento y puso a prueba a la zaga mexicana. En ese contexto apareció la experiencia de Guillermo Ochoa, quien ingresó para custodiar la portería y respondió con intervenciones clave. El guardameta realizó una destacada atajada que evitó el empate y más tarde volvió a intervenir con seguridad para conservar la ventaja.

Más allá del resultado, el partido permitió observar una versión equilibrada de la Selección Mexicana. El equipo mostró compromiso defensivo, mantuvo el orden táctico y volvió a terminar un encuentro sin recibir anotaciones, un aspecto que Javier Aguirre ha buscado fortalecer durante esta etapa de preparación.

Con la victoria asegurada, México cerró otra prueba positiva en su camino hacia el Mundial. El próximo desafío será frente a Serbia, en lo que representará el último ensayo antes de que el Tri salte a la cancha para enfrentar a Sudáfrica en el partido inaugural de su aventura mundialista. El panorama comienza a aclararse para Aguirre, que parece cada vez más cerca de encontrar la versión definitiva de su equipo.