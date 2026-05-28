México vs Australia: cuándo y dónde ver el partido amistoso rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana enfrentará a Australia este sábado 30 de mayo en un partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026. El duelo se jugará a las 20:00 horas, tiempo de la CDMX, y servirá para que Javier Aguirre pruebe su posible alineación titular antes del debut mundialista ante Sudáfrica.

México vs Ghana amistoso internacional Guillermo Ochoa / Jam Media Ampliar

El Tri contará con la mayoría de sus futbolistas que militan en Europa y la MLS, por lo que el partido será una de las últimas pruebas importantes antes de arrancar la Copa del Mundo.

¿Cuál es el pronóstico para el México vs Australia?

México llega como favorito para llevarse la victoria, aunque el partido luce más complicado de lo que muchos imaginan. Australia ha crecido en intensidad física y orden táctico durante los últimos años, algo que podría incomodar al equipo de Javier Aguirre.

Selección Mexicana uniforme negro / Jam Media Ampliar

El pronóstico apunta a un triunfo del Tri por margen corto. No se espera una goleada, sino un partido cerrado, con mucho choque en medio campo y oportunidades repartidas para ambos equipos.

La principal razón por la que México parte con ventaja está en la calidad individual de sus jugadores ofensivos y en el hecho de que Aguirre ya empieza a trabajar con una base mucho más cercana al once que utilizará en el Mundial 2026. Jugadores como Orbelín Pineda, Santiago Giménez y Raúl Jiménez ya estarán disponibles para este amistoso.

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Además, el cuerpo técnico necesita respuestas inmediatas en zonas clave como la lateral izquierda, la contención y el acompañante del delantero centro. Este amistoso será determinante para definir varios puestos.

¿Cómo llega México al amistoso contra Australia?

La Selección Mexicana encara este compromiso como parte de la recta final rumbo a la Copa del Mundo 2026. Javier Aguirre ya trabaja con una estructura más definida y busca consolidar un equipo competitivo para el debut mundialista.

México vs Ghana amistoso internacional / Jam Media Ampliar

Uno de los puntos más importantes para el Vasco será evaluar a los futbolistas mexicanos que militan en el extranjero. Varios de ellos llegan con ritmo europeo y podrían perfilarse como titulares en el torneo.

La presión también empieza a crecer alrededor del equipo nacional. Después de algunos torneos irregulares y críticas constantes al funcionamiento colectivo, el cuerpo técnico sabe que la afición espera una mejor versión del Tri jugando como local en el Mundial.

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Por eso este tipo de amistosos tienen más valor de lo normal: no solo sirven para probar jugadores, también ayudan a medir el nivel competitivo real del grupo.

¿Australia puede complicar al Tri?

Sí. Australia no tiene figuras mediáticas al nivel de otras selecciones, pero suele ser un rival incómodo por su intensidad física, velocidad y disciplina táctica.

Selección de Australia Ampliar

El conjunto australiano ha evolucionado en los últimos años y ya no depende únicamente del juego aéreo. Ahora mezcla presión alta con transiciones rápidas, algo que puede generar problemas a una defensa mexicana que todavía no luce completamente sólida. Además, el ritmo físico de los australianos obligará a México a mover rápido el balón y evitar pérdidas en la salida.

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Para Aguirre, este escenario resulta ideal porque enfrentará a un rival que exigirá concentración durante los 90 minutos, algo muy parecido a lo que podría encontrar en la fase de grupos del Mundial.

Lo que sigue para la Selección Mexicana

Después del amistoso contra Australia, Javier Aguirre deberá definir la lista final y ajustar los últimos detalles tácticos para el debut mundialista.

México arrancará su participación en la Copa del Mundo el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México frente a Sudáfrica. El objetivo del Tri será llegar con una base sólida, recuperar confianza y mostrar una versión mucho más competitiva ante su gente.

México vs Australia: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: sábado 30 de Mayo

HORA: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Estadio Ciudad de México

TV: Canal 5, Azteca 7, ViX Premium, TUDN

Se espera una gran audiencia debido a que será una de las últimas apariciones del Tri antes del inicio de la Copa del Mundo 2026.