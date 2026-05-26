Cruz Azul: Víctor Velázquez confirma a Joel Huiqui como técnico para el Apertura 2026 de la Liga MX tras el título del Clausura

El Cruz Azul confirmó que Joel Huiqui seguirá como director técnico para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, luego de conquistar el título del Clausura. La decisión fue respaldada por el presidente Víctor Velázquez, quien ya trabaja en la planeación del próximo torneo junto al entrenador.

Joel Huiqui DT de Cruz Azul / Jam Media Ampliar

¿Por qué Cruz Azul decidió mantener a Joel Huiqui como técnico?

La continuidad de Joel Huiqui en el banquillo de Cruz Azul fue confirmada por el presidente del club, Víctor Velázquez, quien destacó el perfil institucional del entrenador y su conexión con la organización.

Víctor Vela / Jam Media Ampliar

De acuerdo con sus declaraciones, ya se realizó una primera reunión de planeación deportiva rumbo al Apertura 2026, donde se definieron las bases del siguiente proyecto.

Huiqui, identificado como un hombre de casa, fue respaldado tras su papel en la obtención del título del Clausura 2026, el décimo campeonato de Liga MX en la historia de la institución.

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La directiva considera que su permanencia da estabilidad a un proyecto que busca continuidad competitiva en el fútbol mexicano.

¿Qué dijo la directiva de Cruz Azul sobre la continuidad de Huiqui?

Antes de la confirmación oficial, el presidente deportivo Iván Alonso había señalado que existía una conversación pendiente entre las partes para definir el futuro del entrenador.

Joel Huiqui DT de Cruz Azul / Jam Media Ampliar

Sin embargo, en las últimas horas, el propio presidente del club, Víctor Velázquez, dejó claro que Huiqui continuará al frente del equipo para el próximo torneo. El dirigente explicó que ya se trabaja en la planeación del Apertura 2026, con el objetivo de mantener el nivel competitivo mostrado en el campeonato reciente.

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La decisión también refleja la intención del club de consolidar un proyecto deportivo a largo plazo dentro de la Liga MX.

¿Qué representa el título del Clausura 2026 para Cruz Azul?

El campeonato obtenido en el Clausura 2026 significó un momento clave para la institución cementera, al alcanzar su décima estrella en la Liga MX.

Cruz Azul campeón Liga MX / NurPhoto Ampliar

Más allá del título, la directiva destacó la conexión entre el equipo y su afición, que acompañó al club en distintas plazas del país durante la campaña. El presidente Víctor Velázquez también expresó su intención de competir por un bicampeonato en el Apertura 2026, reforzando la ambición deportiva del proyecto.

El logro reciente ha fortalecido la estructura interna del club, que ahora busca mantener la estabilidad en el cuerpo técnico y en la plantilla.

¿Qué papel jugará Joel Huiqui en el proyecto del Apertura 2026?

Joel Huiqui continuará liderando al equipo en una etapa donde la continuidad será clave para el desarrollo del proyecto deportivo.

Joel Huiqui técnico de Cruz Azul / Jam Media Ampliar

El entrenador ya trabaja en conjunto con la directiva en la planeación del próximo torneo, con ajustes en la plantilla y definición de objetivos competitivos. El cuerpo técnico también ha comenzado a estructurar la preparación rumbo al Apertura 2026, que iniciará el 16 de julio.

La intención es mantener una base sólida del plantel campeón y reforzar posiciones estratégicas para sostener el nivel mostrado en el Clausura.

¿Qué dijo Cruz Azul sobre jugadores como Rotondi?

Dentro del análisis posterior al campeonato, la directiva también destacó el papel de jugadores clave como Carlos Rodolfo Rotondi, quien fue protagonista en momentos decisivos del torneo.

Rodolfo Rotondi Cruz Azul Clausura 2026 / Jam Media Ampliar

El presidente del club expresó su respaldo al futbolista y reconoció su impacto emocional y deportivo dentro del equipo. Este tipo de actuaciones refuerzan la idea de continuidad del proyecto, donde varios elementos importantes seguirán siendo parte del plantel para el nuevo torneo.

Próximos pasos de Cruz Azul rumbo al Apertura 2026

El siguiente paso para Cruz Azul será el inicio de su pretemporada de cara al Apertura 2026, programado para comenzar el 16 de julio.

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En las próximas semanas, el club continuará con la planeación deportiva junto a Joel Huiqui, definiendo posibles refuerzos y salidas dentro del plantel. El objetivo inmediato será sostener el nivel competitivo del equipo campeón y prepararse para defender el título en la siguiente campaña de la Liga MX.