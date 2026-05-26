Chivas y Nike 2026: cuándo termina el contrato de Puma, fecha de inicio con Nike y detalles del cambio en Liga MX

El contrato entre Club Deportivo Guadalajara y Puma finalizará este 30 de junio tras 10 años de relación. A partir del 1 de julio, el equipo pasará a vestir Nike, que ya prepara la nueva colección para el club rojiblanco bajo el mando de Gabriel Milito.

Chivas / Jam Media Ampliar

¿Cuándo termina el contrato entre Chivas y Puma?

El vínculo entre Chivas y Puma llegó a su etapa final tras una década de colaboración iniciada en 2016. El acuerdo fue renovado en 2020 por cinco años adicionales, lo que extendió la relación hasta el verano de 2026.

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De acuerdo con información confirmada, el contrato finaliza el 30 de junio de 2026, fecha en la que el club cerrará oficialmente su ciclo con la marca alemana.

Durante los últimos días del convenio, el equipo aún utilizará indumentaria Puma en entrenamientos y actividades programadas, ya que la transición no es inmediata dentro del calendario operativo del club.

¿Desde cuándo Nike vestirá a Chivas en Liga MX?

El nuevo ciclo iniciará el 1 de julio de 2026, cuando Nike se convierta oficialmente en el nuevo patrocinador deportivo del Club Deportivo Guadalajara.

La marca estadounidense ya trabaja en la distribución de la nueva línea de ropa, la cual incluirá:

Primer equipo varonil

Equipo femenil

Fuerzas básicas

Cuerpos técnicos

Staff institucional

Parte del material ya comenzó a llegar al club, aunque el suministro aún no está completo, ya que la entrega final se coordina para coincidir con el arranque formal del contrato.

Este cambio representa el regreso de Nike a vestir a Chivas, algo que no ocurría desde hace casi tres décadas.

¿Qué incluye la nueva colección de Nike para Chivas?

La nueva etapa con Nike contempla una línea integral de indumentaria para todas las categorías del club.

El diseño ya está en fase de preparación y se espera que sea utilizado oficialmente desde el arranque de la nueva temporada deportiva. Además, el cambio de marca también impactará en productos comerciales y tiendas oficiales.

En paralelo, en puntos de venta ya se han comenzado a ver descuentos en productos Puma de Chivas, debido a la transición de inventario hacia la nueva marca.

Nike / code6d Ampliar

¿Cómo fue la relación entre Chivas y Puma durante 10 años?

La relación entre Chivas y Puma inició en el verano de 2016 con un contrato inicial de cinco años. Posteriormente, en 2020 ambas partes acordaron una extensión por otro lustro.

Durante esta década, Puma fue el proveedor oficial del equipo en distintas etapas deportivas del club, consolidando una de las alianzas comerciales más estables en la Liga MX.

El cierre del contrato marca el fin de un ciclo comercial importante para ambas instituciones y abre paso a una nueva etapa con Nike.

¿Nike ya había vestido a Chivas antes?

Sí. Este no será el primer capítulo entre Chivas y Nike. La marca de la palomita ya había vestido al club hace aproximadamente 30 años, en una etapa breve que duró alrededor de una temporada antes de la llegada de Atlética como proveedor.

El regreso de Nike al Rebaño representa un reencuentro histórico dentro del mercado de indumentaria deportiva en México.

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¿Qué sigue para Chivas en su transición de marca?

El equipo actualmente se encuentra en periodo vacacional y retomará actividades de pretemporada en las próximas semanas.

Durante ese regreso, aún utilizará uniformes Puma en la última etapa del contrato, antes de hacer el cambio definitivo a Nike a partir del 1 de julio de 2026.

En lo deportivo, el proyecto de Gabriel Milito continuará su preparación rumbo al siguiente torneo de la Liga MX, donde el club buscará consolidar su estilo de juego con nuevas incorporaciones y una identidad renovada también en lo visual.

Próximos pasos de Chivas

El siguiente paso inmediato para Chivas será su regreso a la pretemporada, donde definirá su preparación física y táctica con miras al arranque del torneo.

Posteriormente, el club hará oficial la nueva indumentaria Nike, que será uno de los elementos más visibles del cambio de ciclo institucional y comercial en el Guadalajara.

La expectativa ahora está puesta en el debut del nuevo uniforme y en el inicio del proyecto deportivo completo bajo la nueva etapa del club.