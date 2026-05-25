¿Efraín Juárez deja a Pumas? El video de Alejandro Gómez que encendió la alerta en CU

Una nueva versión sobre el futuro de Efraín Juárez en Pumas empieza a sacudir el entorno universitario y ya genera ruido fuerte entre la afición. Alejandro Gómez menciona que el entrenador dejaría de ser técnico del club universitario, una afirmación que de inmediato enciende la conversación entre seguidores auriazules, sobre todo por el peso simbólico que hoy tiene Juárez dentro del proyecto.

El tema no es menor. Hablar de una posible salida de Efraín Juárez implica tocar una fibra sensible en Pumas, no solo por tratarse del entrenador del primer equipo, sino por la identificación que tiene con la institución. Por eso, el simple hecho de que su nombre aparezca ligado a una salida ya provoca reacciones, especulaciones y preocupación entre quienes veían en él a una pieza importante para sostener el rumbo deportivo del club.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Cruz Azul campeón; la Máquina silencia CU y conquista el Clausura 2026 tras vencer a Pumas en una final dramática

Lo que vuelve más fuerte esta versión es el contexto en el que aparece. No se trata de una filtración cualquiera ni de un rumor aislado en redes, sino de una mención atribuida al entorno de As México, lo que hace que el comentario tome rápidamente otra dimensión. En cuestión de horas, la frase se puede convertir en material de debate para los aficionados, que empezarán a preguntarse si realmente se aproxima un cambio en el banquillo del equipo.

Pumas no ha hecho oficial ningún cambio, pero el tema ya está circulando

Hasta este momento, lo importante también es aclararlo: no existe un anuncio oficial de Pumas que confirme la salida de Efraín Juárez. Es decir, lo que hoy circula es parte de una versión periodística, no de un comunicado institucional. Aun así, en el futbol mexicano este tipo de señales suele tener eco inmediato, especialmente cuando se trata de un técnico tan ligado emocionalmente al club.

🚨💥Gente… ¡ÚLTIMA HORA!🔥



Efraín Juárez deja de ser técnico de Pumas.❌😳



Lo informa @AlejandroGomezA en #AsClaroW

…

¡En la mesa una baraja de técnicos, el primero en lista Almada!✍🏼💥

- Se rompe el vestidor Universitario.



¿Opiniones?👀 pic.twitter.com/XtPECcywnk — Diego Sandoval (@flacosandoval_) May 26, 2026

La posibilidad de que Juárez deje el cargo abriría un escenario delicado para Pumas. Más allá de resultados, un eventual movimiento en la dirección técnica obligaría a replantear parte del proyecto y también a responder una pregunta inevitable: si se va Efraín, ¿quién tomaría el control de un equipo con tanta exigencia y con una identidad tan marcada?

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Matías Almeyda es nuevo DT de Monterrey: Rayados lo hace oficial para el Apertura 2026

Por ahora, la pelota está del lado del club. Mientras no exista postura oficial, la historia seguirá moviéndose en el terreno de la versión y la expectativa. Lo que está claro es que el nombre de Efraín Juárez está en el centro de la conversación mientras hay instalada una duda que hoy pesa más de lo normal en el entorno auriazul. Porque cuando en Pumas se empieza a hablar del futuro de su técnico, el ruido nunca es menor.