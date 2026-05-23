México triunfa, demuestra y suma nueva victoria de cara al arranque del Mundial 2026

La Selección Mexicana inició su preparación final rumbo al Mundial 2026 con una victoria cómoda por 2-0 ante Ghana en el Estadio Cuauhtémoc. El equipo de Javier Aguirre mostró dominio, buen ritmo y varias individualidades destacadas, aunque también evidenció algunos problemas de contundencia y solidez defensiva en momentos del segundo tiempo.

Apenas iniciado el partido, el joven mexicano, Brian Gutiérrez, interceptó un error en la salida de Ghana y sacó un potente disparo de media distancia al primer poste. Golazo tempranero. Posteriormente, “Memote” aprovechó un buen pase y definió dentro del área tras burlar una marca,

México salió con intensidad y controló el ritmo desde el minuto uno. Con un esquema que mezcló experiencia y juventud, el Tri generó múltiples llegadas en el primer tiempo, aunque falló en la definición (incluso se anuló un gol por fuera de juego). Ghana, con un equipo diezmado, tuvo problemas para salir y apenas inquietó.

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En el complemento, México bajó un poco el ritmo y permitió que Ghana generara algo más de peligro, pero el 2-0 llegó en el momento preciso. Aguirre realizó varios cambios para probar variantes, lo que dio minutos importantes a varios jugadores de Liga MX y probables convocados al Mundial.