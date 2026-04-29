Sanción histórica a Esteban Andrada: 13 partidos de suspensión tras su agresión en el Zaragoza vs Huesca

Esta mañana se dio a conocer la sanción impuesta por el Comité Disciplinario de la RFEF tras los incidentes protagonizados por Esteban Andrada en el partido entre Real Zaragoza y Huesca de la segunda división española.

Esteban Andrada / Alex Pantling - FIFA Ampliar

El guardameta argentino vivió un momento de descontrol el pasado domingo. Luego de mostrar su inconformidad con una decisión arbitral, empujó a un jugador del Huesca, quien terminó en el suelo. El árbitro regresó a la jugada y le mostró la segunda tarjeta amarilla, decretando su expulsión. Sin embargo, la situación escaló aún más cuando Andrada reaccionó con un golpe hacia su rival. Tras la agresión, fue separado de inmediato y enviado a los vestidores.

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Tras analizar lo ocurrido, la Federación determinó una sanción de 13 partidos de suspensión para el portero, quien se perderá el resto de la temporada con el Zaragoza en un momento clave en la lucha por evitar el descenso a la tercera división del fútbol español.

Esteban Andrada, hoy arquero del Zaragoza, fue EXPULSADO, SE VOLVIÓ LOCO Y LE PEGÓ UNA PIÑA en la cara al capitán del Huesca.



INSÓLITO TODO. 😳🇦🇷🇪🇸 pic.twitter.com/7wfO12gMFi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 26, 2026

Posteriormente, Andrada se pronunció a través de las redes sociales del club, donde expresó su arrepentimiento por lo sucedido. Reconoció que su comportamiento no representa los valores de la institución y pidió que se considere su historial, destacando que nunca había sido expulsado por una acción similar, salvo en una ocasión en Copa Libertadorespor tocar el balón con la mano fuera del área. Ahora deberá cumplir con la suspensión mientras su equipo pelea por mantener la categoría.