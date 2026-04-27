Monterrey anuncia la salida del “Tato” Noriega; Walter Erviti toma el mando

Monterrey anunció una reestructuración importante en su área deportiva tras un torneo decepcionante.

A través de un comunicado, el club confirmó la salida de José Antonio Noriega como presidente deportivo y de Héctor Lara, quienes dejarán sus cargos al finalizar su gestión. En su lugar, se designó a Walter Erviti como nuevo director deportivo del primer equipo, mientras se define al próximo presidente del área.

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Este movimiento llega después de un semestre muy por debajo de las expectativas. Rayados finalizó en el lugar 13 de la tabla con apenas 18 puntos, quedó fuera de la liguilla y acumuló nueve derrotas. El cierre fue especialmente preocupante, con una caída 3-0 ante Santos, último lugar del torneo.

Además, los refuerzos que generaban ilusión no respondieron: Anthony Martial, Sergio Ramos, Lucas Ocampos, Óliver Torres y Sergio Canales no lograron llevar al equipo a competir por el título. Incluso, Canales salió de la institución sin despedirse de la afición y no fue considerado en el último encuentro.

Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación. 📝#EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/B7mG2JeyvA — Rayados (@Rayados) April 27, 2026

El club agradeció a los directivos salientes y aseguró que la transición se dará de forma ordenada, buscando reconstruir un proyecto deportivo que hoy queda claramente en deuda.