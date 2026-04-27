Atlante regresa a la Liga MX: TV Azteca será su nueva casa y se une al “Viernes Botanero”

El Atlante comienza a delinear su regreso a la Liga MX con cambios clave dentro y fuera de la cancha. Uno de los más importantes es su alianza con TV Azteca, que tendrá los derechos de transmisión de sus partidos como local, consolidándose como su nueva casa televisiva. Este acuerdo no solo garantiza visibilidad nacional, sino que también forma parte de la estrategia del club para fortalecer su marca rumbo a su vuelta al máximo circuito.

Nuestro CEO, Emilio Escalante y nuestro VP Emilio Escalante G., están en la mesa de Azteca Deportes anunciado el regreso a la máxima categoría por la señal de TV Azteca.#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/uSbEKIMGpR — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) April 27, 2026

Además, todo apunta a que los “Potros de Hierro” adoptarán el tradicional horario de viernes por la noche, el conocido “Viernes Botanero”, un espacio emblemático del fútbol mexicano que históricamente ha tenido gran alcance entre la afición. La intención es convertir ese día en un sello distintivo del equipo, generando identidad y cercanía con sus seguidores.

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Este movimiento no es menor: tener un horario fijo y exposición en televisión abierta representa una ventaja comercial y deportiva, especialmente para un club que busca posicionarse en la élite tras años fuera de la Primera División.

Un regreso con sello de “Viernes Botanero”: El acuerdo con TV Azteca

Una de las noticias más impactantes para la afición atlantista es la confirmación de su nueva casa televisiva. TV Aztecaha amarrado los derechos de transmisión del Atlante, lo que significa que el equipo regresará a las pantallas de la mano de las voces más influyentes del periodismo deportivo actual. Este movimiento no es solo una transacción comercial, sino un golpe de nostalgia, recordando las épocas doradas donde el equipo compartía protagonismo en la señal del Ajusco.

Para potenciar este regreso, se ha definido que el Atlante jugará sus partidos como local los viernes por la noche. Esta decisión integra directamente a los Potros al famoso concepto del “Viernes Botanero”, un espacio que ha revitalizado el rating de la liga y que parece el escenario perfecto para el estilo aguerrido y popular del club. Se espera que el Estadio Banorte recupere esa atmósfera eléctrica que solo la afición azulgrana sabe imprimir cuando las luces del viernes se encienden.

Atlante retrasa el lanzamiento de su playera de aniversario

La expectativa por el regreso no solo está en la cancha, sino en la indumentaria que portará el equipo. Se ha confirmado que la nueva playera del Atlante será presentada oficialmente el próximo 10 de julio. Un detalle que ha entusiasmado a los seguidores es que el patrocinador y fabricante será de origen mexicano, reforzando ese vínculo nacionalista y cercano con sus raíces que siempre ha caracterizado a la institución.

Además, se resolvió el misterio sobre la camiseta de aniversario. Muchos aficionados se preguntaban por qué no se lanzó un diseño especial en el mes de abril, como es costumbre. La razón es estratégica y emocional: la directiva decidió guardarse esa sorpresa para realizar un lanzamiento conjunto y especial durante su regreso oficial a la Primera División. No se trataba de un retraso, sino de una planeación para que la celebración del aniversario número 110 coincida con el banderazo de salida en el máximo circuito, haciendo de este jersey una pieza de colección histórica.

El CEO del Atlante, Emilio Escalante habló sobre el regreso del Atlante a Primera División y si regreso al Estadio Banorte.



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Este enfoque refleja que el Atlante no solo piensa en competir, sino en construir una narrativa fuerte alrededor de su historia y su regreso. Entre la exposición mediática, los cambios deportivos y una estrategia de marca bien definida, los azulgranas buscan escribir un nuevo capítulo que los devuelva al protagonismo del fútbol mexicano.

Nuevo Director Técnico en puerta

Finalmente, el tema deportivo no se queda atrás. Se ha informado que esta misma semana se anunciará oficialmente al nuevo entrenador, quien tendrá la misión de liderar este proyecto. La elección del estratega será clave para encabezar un proyecto que no solo apunta a competir, sino a ser protagonista desde su regreso a la Liga MX.