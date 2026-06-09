Gilberto Mora extiende su contrato con Xolos y usará el número 10

Club Tijuana y Gilberto Mora han alcanzado un acuerdo para un histórico contrato de tres años, que representa el acuerdo contractual más importante para un jugador en la historia del club.

Gil Mora / Francisco Vega Ampliar

El acuerdo es el resultado de largas negociaciones y refleja el extraordinario ascenso de un jugador que se ha convertido en uno de los talentos jóvenes más prometedores del mundo. Como parte del acuerdo, Mora recibirá el emblemático dorsal número 10 de Xolos de Tijuana, un reconocimiento simbólico a sus logros hasta la fecha y a la confianza en la trayectoria de su futura carrera.

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El acuerdo incluye un mecanismo de salida altamente personalizado y claramente estructurado, desarrollado de manera conjunta entre el club, el jugador y su representante. La estructura refleja una visión compartida para el futuro de Gilberto Mora y reconoce tanto su extraordinario potencial como su preparación para competir al más alto nivel del fútbol mundial.

Con apenas 17 años, Mora ya ha reescrito varios récords del fútbol mexicano. Se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Liga MX, en el jugador más joven en debutar con la Selección Mexicana en una competición oficial y, tras la victoria de México en la Copa Oro de la CONCACAF, en el jugador más joven de cualquier nacionalidad en conquistar un torneo internacional absoluto (16 años y 265 días).

Declaraciones de los protagonistas

Gilberto Mora comentó:

“Estoy muy agradecido al Club Tijuana. Este club me ha ayudado muchísimo a crecer como jugador y como persona. Esto me motiva aún más a seguir trabajando duro y mejorando cada día. Ahora mismo mi foco está en ayudar al equipo y dar todo por México en esta Copa del Mundo.”

Jorgealberto Hank, presidente de Club Tijuana, declaró:

“Gilberto representa lo mejor de Club Tijuana. Es un jugador de talento excepcional, pero también un joven cuyo carácter, humildad y ambición lo convierten en un magnífico embajador para nuestro club. Este es un acuerdo históricopara nuestro club, pero también es un reflejo de la relación que hemos construido con Gilberto y su equipo.”

“Entendemos la responsabilidad que implica respaldar a un talento como Gilberto. Ha existido una alineación total a la hora de tomar decisiones que beneficien tanto al jugador como al club mientras continúa su camino.”

Gilberto Mora renueva contrato con Xolos. Ampliar

Rafaela Pimenta, representante de Gilberto Mora, señalo:

“Los logros de Gilberto a una edad tan temprana han sido extraordinarios, pero lo que más nos ha impresionado ha sido su madurez, profesionalismo y determinación. Tiene un futuro muy especial por delante.”

“Estamos agradecidos por el papel que Club Tijuana ha desempeñado en el desarrollo de Gilberto y orgullosos de alcanzar juntos este importante hito tras largas negociaciones. Este acuerdo garantiza que tenga el mejor entorno posible para continuar su extraordinaria progresión, al tiempo que establece un camino claro para las oportunidades que le esperan.”

“Con tan solo 17 años, ahora tiene la oportunidad de demostrar esas cualidades en el escenario más grande de todos, en una Copa Mundial de la FIFA disputada en casa, y tenemos plena confianza en que estará a la altura de la ocasión.”

Gilberto Mora usará el dorsal 10. Ampliar

Con el acuerdo ya completado, la atención se centra ahora en el Mundial 2026, donde Gilberto Mora tendrá la oportunidad de representar a la Selección de fútbol de México en casa y seguir inspirando a la próxima generación en el escenario más importante del fútbol.