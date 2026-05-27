Gilberto Mora: el mexicano que puede jugarse su fichaje con el Real Madrid en el Mundial 2026

Gilberto Mora, mediocampista de Xolos de Tijuana, apunta a ser parte de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. El joven de 17 años será observado por el Real Madrid durante el torneo, que inicia el 11 de junio con el México vs Sudáfrica en el Estadio Banorte.

Gilberto Mora / Alika Jenner - Leagues Cup Ampliar

El futbolista mexicano llega al proceso mundialista tras destacar en Primera División desde los 15 años y consolidarse en selecciones juveniles y en el Tri mayor. Su rendimiento en el Mundial podría ser clave para definir su futuro europeo.

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¿Quién es Gilberto Mora y por qué es seguido por el Real Madrid?

Gilberto Mora se ha convertido en una de las mayores promesas del fútbol mexicano. Debutó en Primera División con Xolos de Tijuana a los 15 años y rápidamente llamó la atención por su madurez en el mediocampo, visión de juego y capacidad para competir ante rivales mayores.

El seguimiento del Real Madrid no es nuevo, pero en este Mundial 2026 el interés se intensifica. El club español planea observarlo de cerca durante la competencia para evaluar su respuesta en escenarios de máxima presión.

El torneo representa una vitrina ideal: partidos de alto nivel, visibilidad global y enfrentamientos ante selecciones con jugadores consolidados en Europa.

¿Qué papel puede tener Gilberto Mora con la Selección Mexicana?

Aunque Javier Aguirre aún no define la lista final de 26 jugadores, Gilberto Mora ha estado presente desde el inicio de la concentración del Tri. Su participación en el proceso de preparación y su rendimiento en partidos previos lo colocan como uno de los nombres con mayor proyección.

El mediocampista ya tuvo actividad en categorías inferiores como la Sub-20 y también ha sido considerado en el entorno del equipo mayor, pese a su edad de Sub-17. Esa continuidad lo convierte en una opción real para el Mundial.

En el esquema del Tri, Mora podría aportar control de balón, salida limpia desde el mediocampo y capacidad para conectar líneas, algo que México ha buscado reforzar en los últimos ciclos mundialistas.

Gilberto Mora Selección Mexicana / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar

¿Cuánto vale Gilberto Mora en el mercado actualmente?

El valor de mercado de Gilberto Mora se estima en al menos 10 millones de euros, según portales especializados. Sin embargo, esa cifra puede aumentar significativamente dependiendo de su rendimiento en el Mundial 2026.

Si logra consolidarse como titular o sumar minutos importantes en partidos de fase de grupos, su cotización podría dispararse en el mercado europeo. El interés del Real Madrid también influye en la expectativa sobre su posible transferencia.

En el fútbol moderno, un torneo como la Copa del Mundo suele ser decisivo para futbolistas jóvenes que buscan dar el salto a clubes de élite.

¿Qué significa el Mundial 2026 para el futuro de Gilberto Mora?

El Mundial 2026 puede ser el punto de quiebre en la carrera de Gilberto Mora. A sus 17 años, tendría la oportunidad de competir ante jugadores de talla mundial en un escenario donde cada error o acierto se magnifica.

Para el Real Madrid y otros clubes europeos, este tipo de torneos sirven como filtro definitivo. No solo se evalúa talento, sino también personalidad, resistencia mental y capacidad de adaptación.

México, por su parte, ve en Mora una pieza clave para el presente y el futuro del proyecto rumbo al Mundial.

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¿Qué sigue para Gilberto Mora y la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana continúa su preparación rumbo al Mundial 2026, donde debutará ante Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Banorte. Ese partido será clave para definir la primera alineación del torneo y el rol que tendrá Gilberto Mora.

Si el mediocampista entra en la lista final de Javier Aguirre, su siguiente reto será consolidarse en el once o sumar minutos que lo mantengan en el radar de clubes como el Real Madrid durante toda la competición.