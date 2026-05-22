Pep Guardiola dejará al Manchester City tras 10 años: fin de una era histórica en la Premier League

Pep Guardiola dejará de ser entrenador de Manchester City al final de la temporada 2025-26, confirmó el club este viernes. La salida del técnico español pondrá fin a una de las etapas más dominantes en la historia de la Premier League, después de una década repleta de títulos y récords en el Etihad Stadium.

Pep Guardiola / Stu Forster Ampliar

El anuncio sacudió al fútbol europeo y provocó una ola de reacciones entre aficionados, jugadores y leyendas del club, que consideran a Guardiola como el arquitecto del mejor Manchester City de todos los tiempos.

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¿Por qué Pep Guardiola deja al Manchester City?

En el comunicado oficial, Guardiola explicó que su decisión no responde a un conflicto específico, sino a un sentimiento personal de cierre de ciclo.

“En lo más profundo de mi ser, sé que ha llegado mi momento”, expresó el técnico español, quien asumió el cargo en 2016 y transformó al City en una potencia mundial.

Guardiola también dejó un mensaje emotivo para la afición: “Nada es eterno; si lo fuera, yo seguiría aquí”.

El entrenador recordó incluso su primera entrevista en Manchester junto a Noel Gallagher, integrante de Oasis, banda históricamente ligada al club. “Oasis ha vuelto… Los quiero a todos”, dijo Guardiola en una despedida cargada de nostalgia.

¿Cuántos títulos ganó Pep Guardiola con el Manchester City?

Durante su etapa con Manchester City, Pep Guardiola construyó uno de los ciclos más dominantes en la historia del fútbol inglés. El técnico español conquistó 17 títulos oficiales, entre ellos seis Premier League, una Champions League y un Mundial de Clubes, consolidando al City como potencia europea. Su último trofeo llegó recientemente en la FA Cup, después de vencer 1-0 al Chelsea en Wembley, un cierre que resume el impacto de una década marcada por títulos, récords y una identidad futbolística que transformó al club.

Además de los campeonatos, Guardiola revolucionó el estilo de juego del fútbol inglés con una propuesta basada en posesión, presión alta y salida limpia desde el fondo.

Pep Guardiola to step down after incredible decade as City Manager 🩵



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¿Cómo cambió Guardiola al Manchester City?

Antes de la llegada de Pep, el City ya competía por títulos gracias a la inversión del grupo propietario, pero fue el entrenador español quien convirtió al club en una referencia global. Su impacto fue más allá de los resultados: Implantó un estilo reconocible, potenció a figuras como Kevin De Bruyne y Phil Foden, dominó la Premier League durante años, elevó el estándar táctico en Inglaterra.

Muchos equipos de categorías inferiores y academias comenzaron a replicar conceptos impulsados por Guardiola, especialmente la salida de balón y la presión organizada. El presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, reconoció esa influencia en el comunicado oficial. “Pep no solo hizo mejor al Manchester City; hizo mejor al fútbol”, afirmó.

¿Quién reemplazará a Pep Guardiola en el Manchester City?

Aunque el club todavía no hace oficial al sucesor, distintos reportes apuntan a Enzo Maresca como el principal candidato para tomar el banquillo citizen.

Maresca ya conoce la estructura del City después de haber trabajado junto a Guardiola como parte del cuerpo técnico, situación que facilitaría una transición más natural.

El italiano también ganó fuerza tras su trabajo reciente en Inglaterra y su perfil táctico encaja con la filosofía que el club pretende mantener.

"What a time we have had together." 🩵 pic.twitter.com/WpkFecBYT4 — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

¿Qué dijeron los aficionados tras la salida de Guardiola?

La noticia provocó una reacción inmediata en redes sociales. Miles de aficionados del City expresaron tristeza por el final de una era, mientras otros reconocieron que Guardiola deja un legado prácticamente imposible de igualar.

Para muchos seguidores, el técnico español representa el periodo más exitoso en la historia moderna del club. Incluso aficionados rivales reconocieron la influencia del entrenador en la evolución táctica de la Premier League durante la última década.

Manchester City prepara un homenaje especial para despedir a Guardiola durante las próximas semanas. El club buscará cerrar la temporada con otro título antes de iniciar una nueva etapa sin el entrenador que redefinió su identidad.

La gran incógnita ahora será si el City puede mantener el dominio construido por Guardiola o si la Premier League entrará en un nuevo ciclo competitivo tras la salida del técnico español.