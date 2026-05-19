Enzo Maresca sería el nuevo DT del Manchester City tras la salida de Pep Guardiola / Darren Walsh

El Manchester City ya tendría definido al entrenador que reemplazaría a Pep Guardiola para la próxima temporada, el elegido sería Enzo Maresca, técnico italiano que ya trabajó junto al estratega español durante su etapa en los Citizens.

Enzo Maresca / Chris Lee - Chelsea FC Ampliar

La información surgió luego de que medios ingleses aseguraran que Guardiola dejará el club al terminar la campaña 2025-26, poniendo fin a una era histórica en la Premier League.

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¿Por qué Enzo Maresca es el favorito del Manchester City?

La directiva del Manchester City considera que Maresca es el perfil ideal para mantener la filosofía futbolística que instaló Guardiola desde 2016. El entrenador italiano fue asistente de Pep durante la temporada del triplete en 2022-23 y conoce perfectamente la estructura deportiva del club.

Además, el City lleva meses trabajando en un plan de sucesión para evitar una transición abrupta en el banquillo. Diversos reportes en Inglaterra señalan que el nombre de Maresca es prácticamente la única opción seria manejada por la dirigencia inglesa y que incluso fue recomendación de Guardiola. Su capacidad para desarrollar jóvenes y mantener un estilo ofensivo fueron claves para convencer a la institución.

¿Pep Guardiola dejará al Manchester City?

El técnico catalán dejaría el cargo después de diez años, periodo en el que transformó al City en una potencia europea. Durante su gestión conquistó múltiples títulos de Premier League, FA Cup, Copa de la Liga y la primera Champions League en la historia del club. Incluso con contrato vigente hasta 2027, Guardiola tendría una cláusula que le permitiría salir anticipadamente.

¿Cómo le fue a Enzo Maresca antes de sonar para Manchester City?

El italiano ganó notoriedad en Inglaterra tras su trabajo con Leicester City, equipo al que regresó a la Premier League. Posteriormente dirigió al Chelsea, donde tuvo una etapa corta pero con resultados importantes antes de abandonar el proyecto londinense.

Su estilo táctico mantiene muchas similitudes con el de Guardiola: posesión de balón, presión alta y salida organizada desde el fondo. Precisamente esa continuidad futbolística es uno de los factores más valorados por la directiva citizen.

Además, Guardiola llegó a elogiar públicamente el trabajo de Maresca y lo calificó como uno de los entrenadores con mayor proyección en Europa.

Enzo Maresca es el favorito del Manchester City / Chris Lee - Chelsea FC Ampliar

¿Qué pasará con el proyecto del Manchester City?

La salida de Guardiola representaría uno de los cambios más importantes en la historia moderna del club. El reto para el Manchester City será mantener el dominio en Inglaterra y seguir compitiendo por la Champions League sin el técnico que revolucionó la institución.

Por eso, apostar por Maresca parece una decisión orientada a conservar la misma identidad futbolística. El italiano conoce los métodos de entrenamiento, la estructura deportiva y gran parte de la filosofía implementada durante la última década.

Reportes recientes incluso aseguran que ya existiría un acuerdo verbal entre Maresca y el Manchester City por un contrato inicial de tres temporadas.

Lo que sigue para Manchester City y Guardiola

El Manchester City todavía pelea objetivos importantes en el cierre de temporada, mientras la atención mediática crece alrededor del futuro de Pep Guardiola.

En los próximos días podría hacerse oficial la salida del técnico español y comenzar formalmente una nueva era en el Etihad Stadium. Todo apunta a que Enzo Maresca será el encargado de asumir la presión de continuar el proyecto más exitoso en la historia reciente de los Citizens.

Por su parte, parece que Guardiola se tomará un descanso del banquillo, tras casi 20 años de estar en el ojo de la élite del fútbol europeo con Barcelona, Bayern Munich y Manchester City, aunque algunos rumores apuntan que podría ser el próximo técnico de la selección italiana para que sea el líder del nuevo proyecto que busca volver a la Azzurra a la Copa del Mundo tras 3 ediciones consecutivas sin clasificar.