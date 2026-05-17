Johan Vásquez anota gol con el Genoa ante el Milan a semanas del Mundial 2026 / Simone Arveda

Este fin de semana el futbol italiano fue testigo del poder azteca. Johan Vázquez anotó gol en el juego entre Genoa y el AC Milan en el partido correspondiente a la Jornada 37 de la Serie A.

Genoa vs Milan / Claudio Villa Ampliar

Johan Vázquez no solamente es el capitán del equipo italiano, este domingo se convirtió en el goleador de Genoa. A pesar de la derrota del equipo de Génova 2-1, lo más destacado fue la anotación de Vázquez a unas semanas de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Corría el minuto 86’, los de casa iban abajo 2-0 en el marcador. Una jugada prefabricada desde un tiro libre cayó a la cabeza de Alessandro Marcandalli, quien recentró para Vázquez y luego de varios rebotes en el área chica, Johan dejó temblando las redes de Mike Maignan.

Fue así como Johan Vázquez sumó un nuevo tanto en la Serie A. Es importante mencionar que este juego tuvo actividad muy mexicana, Johan Vázquez fue titular y jugó los 90 minutos. Mientras que Santiago Giménez también saltó como titular; sin embargo, el ‘Bebote’ salió al minuto 68’.

Johan Vázquez y Santiago Giménez / Claudio Villa Ampliar

Ahora, el próximo domingo 24 de mayo se jugará la última fecha de la liga de Italia. Genoa visitará al Lecce y el AC Milán recibirá al Cagliari.