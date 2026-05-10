Kylian Mbappé se pierde el Clásico Español, en el que el Barcelona podría consagrarse campeón de LaLiga / NurPhoto

Kylian Mbappé no estará en el Clásico. El delantero francés abandonó la sesión del sábado en Valdebebas tras sentir molestias en los isquiotibiales y quedó fuera de la convocatoria para el duelo ante el Barcelona.

Kylian Mbappé / Fran Santiago Ampliar

Cuando todo apuntaba a su regreso, el francés frenó en seco. Apenas restaban cinco minutos para concluir el último entrenamiento previo al Clásico, Mbappé comunicó que no podía continuar y dejó el campo ante la sorpresa generalizada del staff técnico y sus compañeros. El optimismo que generó su participación en la sesión del viernes se evaporó en cuestión de segundos.

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¿Qué pasó exactamente con Mbappé?

El atacante sintió unas molestias en los isquiotibiales (músculo semitendinoso de la pierna izquierda, la misma zona que le había apartado de partidos anteriores). Hasta ese momento, Mbappé había completado con aparente normalidad gran parte del trabajo y parecía listo para volver al once o al banquillo en el Camp Nou.

Desafortunadamente, el Real Madrid, que ya arrastra varias bajas importantes, confirmó su ausencia en la lista de convocados para el partido de este domingo. Es la segunda ausencia consecutiva del galo por problemas físicos en un momento clave de la temporada.

Impacto en el Real Madrid y el Clásico

• Baja sensible: Mbappé es el máximo goleador del equipo esta temporada. Su velocidad y desequilibrio en ataque eran la principal esperanza madridista para complicar al Barcelona, que podría proclamarse campeón con un punto.

• Preocupación en Valdebebas: La recaída llega en medio de un ambiente tenso en el club, con rumores de crisis y otros problemas internos. La imagen de Mbappé dejando el entrenamiento genera interrogantes sobre su estado físico y la planificación de la recuperación.

• Oportunidad para otros: Jugadores como Rodrygo, Endrick o Brahim tendrán más minutos para demostrar que pueden suplir la ausencia del francés en uno de los partidos más importantes del año.

¿Recaída o precaución?

El parte médico oficial del club fue muy breve, pero todo indica que se trata de una molestia muscular que obliga a ser cautelosos. La temporada aún tiene mucho en juego y el Real Madrid no quiere arriesgar a su estrella en un partido de alta intensidad.