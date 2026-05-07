Fede Valverde fuera del Clásico tras un altercado con Tchouaméni

El Real Madrid ha causado revuelo en las últimas horas debido a un altercado entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, dos futbolistas importantes y mediáticos dentro del conjunto merengue. Aunque comenzaron a circular distintas versiones sobre lo ocurrido, finalmente se pudo conocer que uno de ellos terminó en el centro médico de la Ciudad Deportiva del club.

🩸 "A VALVERDE le han puesto TRES PUNTOS DE SUTURA" 🩸



👉 Información de @marcosbenito9 sobre la pelea Fede-Tchouaméni. pic.twitter.com/xBWsP9G8oJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 7, 2026

La noticia surgió esta mañana desde el entorno de Valdebebas, donde se informó que ambos jugadores protagonizaron una fuerte discusión tras no coincidir en varios puntos. Con el paso de los minutos, el intercambio subió de tono; sin embargo, no existieron golpes ni intentos de agresión entre los futbolistas.

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El incidente tomó un giro inesperado cuando Valverde sufrió un resbalón durante el altercado y cayó al suelo, golpeándose la cabeza. Debido al impacto, el mediocampista uruguayo tuvo que ser atendido de inmediato por los servicios médicos del club y posteriormente trasladado al centro médico ubicado dentro de las mismas instalaciones para una revisión más detallada.

Al enterarse de la situación, el técnico del Real Madrid acudió de inmediato para acompañar a Federico Valverde y conocer personalmente su estado de salud. Tras realizarle diversos estudios médicos, los doctores del club detectaron una situación preocupante: el mediocampista uruguayo sufrió una pérdida momentánea de memoria a causa del fuerte golpe en la cabeza.

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Debido a ello, el cuerpo médico le recomendó reposo absoluto durante una semana, por lo que no podrá entrenar ni disputar partidos mientras se recupera completamente. De esta manera, Valverde quedará descartado para el Clásico de este domingo frente al Barcelona, una baja sensible para el conjunto merengue en uno de los encuentros más importantes de la temporada.