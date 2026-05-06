PSG le saca el resultado a Bayern en Múnich y avanza a la final de la Champions League / Alex Grimm

El PSG empató 1-1 ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena y avanzó a la final de la Champions League 2026 con global de 5-6; enfrentará al Arsenal el 30 de mayo en Budapest.

Bayern Múnich vs PSG / Adam Pretty Ampliar

El Bayern necesitaba ganar por dos goles mínimo. Recibió un golpe antes de que el estadio dejara de vibrar con el himno de la Champions. Al minuto 3, Kvaratskhelia se fue hasta la línea de fondo, puso el centro al segundo palo y Dembélé soltó un zapatazo que no le dio chance a Neuer. Para llevar la serie al alargue, los bávaros ahora necesitaban dos . En el Allianz Arena, ante 70,000 personas, la esperanza se convirtió en matemática compleja en menos de 180 segundos.

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Bayern sin VAR y sin suerte: el penal que pudo cambiar la eliminatoria

Lo que vino después fue un partido de dos caras. El Bayern empujó, generó, reclamó. En el primer tiempo, todo el equipo alemán pidió penal por una mano de Joao Neves dentro del área del PSG, pero el árbitro no cobró nada ni siquiera consultó el VAR. Fue el momento de mayor indignación en las tribunas bávaras y el punto en que la polémica se instaló en la noche. Con ese penal, el Bayern habría reducido a 6-5 y la historia cambiaría. Sin él, siguió cuesta arriba.

Olise fue lo más peligroso del Bayern por su banda, igual que Luis Díaz por la otra, pero a ambos les faltó precisión cuando más se necesitaba. Musiala rondó el gol, pero tampoco pudo concretar. Kane chocó con una defensa parisina que, a diferencia del 5-4 de la ida, esta vez sí cerró los cajones. El PSG se rearmó por dentro para esperar su momento al contragolpe y al Bayern no le llegó el impulso del gol que necesitaba con urgencia. Los campeones vigentes habían aprendido la lección: nada de espacios, nada de protagonismo defensivo regalado.

🎶 « On est en finale » 😍❤️💙 pic.twitter.com/7jqhRMVZUE — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 6, 2026

El mejor hombre del partido fue Ousmane Dembélé. Gol tempranero, movilidad constante y la capacidad de desquiciar a los centrales bávaros cada vez que recibió el balón. Ya en la ida había sido elegido mejor jugador. En la vuelta confirmó por qué es el Balón de Oro de esta temporada. Detrás de él, Kvaratskhelia firmó otra actuación incómoda: asistencia del 0-1 y al menos dos intervenciones de Neuer para evitar el 0-2 que habría cerrado el partido antes del descanso.

Harry Kane empató al minuto 94 para cerrar el marcador 1-1, un resultado que no movió nada en el global. El Bayern no pudo consumar la hazaña y cayó en el global 5-6. Los parisinos terminaron como el equipo más goleador del torneo con 43 tantos, primera vez en la historia que dos clubes superan los 40 goles en la misma edición de la Champions.

Del otro lado del cuadro, los Gunners de Mikel Arteta derrotaron 1-0 al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium para avanzar 2-1 en el global, tras el empate de la ida en Madrid. Arsenal llega a solo su segunda final en toda su historia.

¿Cuándo será la final de la Champions League 2026?

Es la segunda final consecutiva de Champions para el PSG bajo Luis Enrique, quien el año pasado aplastó al Inter 5-0 para levantar la primera Orejona del club. La cita es el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, primera vez que la capital húngara recibe una final de Champions. PSG llega como bicampeón en potencia. Arsenal, como la historia que nadie esperaba escribir.