César Montes se lesiona con el Lokomotiv: Reporte médico y qué pasará con la Selección Mexicana / Agustin Cuevas

La Selección Mexicana vive momentos de tensión. A solo 41 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, el defensor central César Montes abandonó el campo por lesión durante el partido de la Liga Premier de Rusia entre el Lokomotiv Moscú y el Akhmat Grozny. El “Cachorro” sintió una molestia muscular alrededor del minuto 30 y pidió el cambio, encendiendo las alertas en el cuerpo técnico de Javier Aguirre.

César Montes / Azael Rodriguez Ampliar

¿Qué se sabe de la lesión de César Montes?

Según reportes iniciales, el zaguero mexicano no presentó una lesión grave, pero se le realizarán estudios para determinar el alcance exacto de la molestia muscular. Montes ha sido uno de los pilares de la defensa del Lokomotiv esta temporada y un fijo en las convocatorias del Tri, formando una dupla sólida con Johan Vásquez. Su ausencia, aunque temporal, llega en un momento crítico: México se prepara para los últimos amistosos y la recta final rumbo al torneo que coorganiza con Estados Unidos y Canadá.

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Esta no es la primera vez que Montes lidia con problemas físicos en 2026. Su historial de molestias musculares obliga a la FMF a monitorear de cerca su evolución. El central es clave en el esquema de Aguirre por su experiencia, salida de balón y liderazgo en la zaga.

Impacto en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Con el Mundial a la vuelta de la esquina que inicia el 11 de junio, cualquier lesión en jugadores titulares genera debate. La defensa mexicana ya enfrenta presión por el alto nivel de los rivales en fase de grupos.