Bayern Múnich vs PSG: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la semifinal de vuelta de la Champions League / NurPhoto

Bayern Múnich recibe al PSG este miércoles 6 de mayo a la 1:00 p.m. (hora del centro de México) en la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26. Los alemanes llegan con la obligación de remontar: en la ida, disputada en París, el PSG se impuso 5-4 en un duelo que ya está en los libros de la competición.

Paris Saint-Germain vs FC Bayern Múnich / NurPhoto Ampliar

¿Por qué el Bayern deb

e ganar por dos goles o más?

La matemática es simple pero brutal. Bayern Múnich está obligado a vencer al PSG por dos goles o más para llevarse el boleto a la gran final del 30 de mayo en Budapest. Un triunfo por un gol de diferencia manda la eliminatoria a tiempo extra. Cualquier resultado menor clasifica al PSG directamente.

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El partido de ida que nadie olvidará: ¿Qué pasó en París?

Con nueve goles, la ida se convirtió en la semifinal más prolífica en la historia del torneo. El guión fue de locos: el Bayern abrió con penal de Harry Kane, el PSG remontó con tantos de Kvaratskhelia y Joao Neves, Olise empató, Dembélé puso el 3-2 al cierre del primer tiempo y en la segunda parte el PSG llegó a ganar 5-2. Cuando todo parecía cerrado, Upamecano y Luis Díaz recortaron para el 5-4 definitivo.

Luis Díaz: la gran figura del Bayern en la ida

El colombiano fue el jugador más desequilibrante de los bávaros. Díaz provocó el penal inicial de Kane, generó el tiro libre que derivó en el gol de Upamecano y anotó el cuarto tanto del Bayern tras controlar en el área y engañar a Marquinhos. Con ese tanto suma 7 goles en 11 partidos de esta Champions, consolidándose como uno de los más eficaces de la competición. En el Allianz Arena, con su afición, el Bayern lo necesita enchufado desde el minuto uno.

¿Cómo llegan los dos equipos?

Para el duelo de vuelta, el cuerpo médico de ambos clubes tiene trabajo por hacer. Del lado del PSG, hay dudas con Achraf Hakimi y Khvicha Kvaratskhelia, además de la baja confirmada de Quentin Ndjantou por rotura de tendón. Pese a las dudas físicas, el PSG llega con ventaja anímica y un gol de colchón.

Bayern, en cambio, llega con el Allianz Arena como su mejor argumento. Desde que eliminaron al Real Madrid con un global de 6-4, los alemanes encadenaron tres victorias consecutivas en Bundesliga. La confianza está intacta, incluso tras la derrota en París.

Luis Díaz / NurPhoto Ampliar

¿Qué dijo Dembélé antes de la vuelta?

El delantero francés, elegido mejor jugador de la ida tras anotar dos goles, advirtió que el partido de vuelta será muy similar: “Son las semifinales de la Champions. Sabemos que el Bayern es un equipo de primer nivel. No cambiaremos nuestra filosofía. Queremos atacar”. Con esa mentalidad llega el campeón defensor a Múnich.

Arsenal vs. Atlético de Madrid, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: miércoles 6 de mayo

HORA: 13:00 hrs (tiempo del Centro de México)

ESTADIO: en el Allianz Arena de Múnich

TV: FOX

¿Qué está en juego?

El ganador de esta llave va directo a la final de la Champions League 2025-26, programada el 30 de mayo en el Allianz Arena de Budapest, Hungría. Ahí esperará el vencedor del cruce entre Arsenal y Atlético de Madrid, que también se define este martes en Londres. El PSG busca defender el título que conquistó la temporada pasada, mientras Bayern va por el triplete tras ya haber ganado la Bundesliga y clasificado a la final de la Copa de Alemania. Todo se juega hoy en Múnich.