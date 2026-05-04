Semifinales Liga MX Femenil: Así quedaron los cruces y el camino rumbo al título

Las Semifinales de la Liga MX Femenil Clausura 2026 ya quedaron definidas y el panorama rumbo al título luce explosivo: América enfrentará a Toluca, mientras que Rayadas se medirá ante Pachuca en una ronda que mezcla favoritas, poder ofensivo y una gran sorpresa en la Liguilla.

El cuadro semifinal deja dos historias muy claras. Por un lado, aparecen América y Rayadas, los dos mejores equipos de la fase regular, que confirmaron su candidatura al campeonato y siguen firmes en la pelea por la corona. Por el otro, están Pachuca, que vuelve a meterse entre las aspirantes fuertes, y Toluca, que se convirtió en la gran campanada tras sacar de la competencia a Tigres, uno de los pesos pesados del torneo.

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Así avanzaron los cuatro semifinalistas

América selló su pase después de eliminar a Juárez con un global de 4-3, una serie en la que sufrió más de lo esperado pero terminó resolviendo con pegada. Rayadas, en cambio, mostró autoridad total y dejó fuera a Cruz Azul con un 5-1 global, mandando un mensaje contundente de cara a la siguiente ronda.

Del otro lado del cuadro llegaron los resultados más llamativos. Toluca firmó una de las mayores sorpresas del torneo al echar a Tigres con un global de 4-2, un golpe que sacudió por completo la Liguilla y que pone a las Diablas como el equipo revelación de estas semifinales. Mientras tanto, Pachuca eliminó a Chivas con un 3-2 global, confirmando que las Tuzas también tienen argumentos para pelear hasta el final.

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Se definieron las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y el ambiente está que arde. 🔥 pic.twitter.com/XGfV5anQVK — W Deportes (@deportesWRADIO) May 4, 2026

La tabla general ayuda a entender por qué estos enfrentamientos llaman tanto la atención. América terminó líder con 42 puntos, Rayadas fue segundo con 40, Pachuca cerró cuarto con 36 y Toluca clasificó sexto con 33. Eso convierte al duelo entre Águilas y Diablas en el choque entre la mejor sembrada y la sorpresa del torneo, mientras que la serie entre Rayadas y Tuzas pinta como una eliminatoria mucho más cerrada desde el arranque.

En otras palabras, las semifinales quedaron servidas para generar conversación, audiencia y drama. América quiere imponer su jerarquía, Rayadas busca hacer valer su constancia, Pachuca quiere dar otro golpe fuerte y Toluca llega con el impulso anímico del batacazo. La Liga MX Femenil ya entró en su tramo más caliente, y ahora sí, cualquier error puede costar una final.