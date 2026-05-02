Liga MX Femenil: América y Rayadas son las primeras semifinalistas del Clausura 2026

Ya se conocieron los primeros dos equipos que estarán en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y este domingo continuará la actividad de los Cuartos de Final de vuelta.

GANÓ EL AME 🦅 pic.twitter.com/u7ZBcmB1df — Club América Femenil (@AmericaFemenil) May 3, 2026

En la ida, América empató 1-1 ante Juárez y para el duelo de vuelta, las ‘Águilas’ ganaron 3-2, por lo que las azulcremas ya están instaladas en las Semifinales del Clausura 2026.

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Por su parte, Cruz Azul y Rayadas chocaron en esta fase. Las regias avanzaron tras derrotar 4-0 a la ‘Máquina’ y es el segundo equipo que estará en la antesala de la Gran Final.

Además, este domingo en punto de las 19:00 hrs, Tigres recibirá a a Toluca para los Cuartos de Final de vuelta. El marcador hasta el momento se mantiene favorable para las ‘Diablas’, pues en la ida vencieron 2-1 a las ‘Amazonas’. De esta forma, el conjunto de la Sultana del Norte buscará la victoria para acceder a la Semifinal de este certamen.

Finalmente, Pachuca recibirá a Chivas en el último duelo de Cuartos de Final. Las tapatías llegan con la ventaja de 2-1, pero las ‘Tuzas’ buscan la victoria en su casa y con su gente.