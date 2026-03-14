América Femenil se suma a la Queens League Américas y abre una nueva era

El Club América vuelve a abrir camino en el fútbol femenil al anunciar oficialmente su incorporación a la Queens League Américas. Con esta decisión, la institución azulcrema se convierte en el primer club profesional que se suma al proyecto de fútbol siete impulsado dentro del universo Kings & Queens.

El Club América se integra oficialmente a la Queens League Mexico y marca un hecho histórico en el universo @queensleague_mx 🦅👑



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La llegada del equipo de Coapa fue confirmada previo al arranque de la primera jornada del torneo. Con su integración, América Femenil se convierte en el décimo equipo de la competencia creada por Gerard Piqué en 2023, una liga que busca combinar deporte y entretenimiento con un formato innovador.

Desde la organización del torneo destacaron el impacto de la incorporación del conjunto mexicano. Miguel Layún, presidente de la Kings y Queens League Américas, aseguró que la presencia de un club histórico del fútbol profesional fortalece el crecimiento del proyecto y abre nuevas oportunidades para el desarrollo del fútbol femenil.

Dentro del club, la apuesta también responde a una estrategia para explorar nuevas plataformas deportivas. Claudia Carrión, directora corporativa de América Femenil, explicó que la institución busca participar en formatos innovadores dentro de la industria del entretenimiento deportivo, ampliando así su presencia más allá de las competencias tradicionales.

Historia, grandeza y legado. Presentamos oficialmente al nuevo equipo de la Queens League Mexico 👑



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El debut del América Femenil en la Queens League está programado para este sábado 14 de marzo como parte de la jornada inaugural. Las Águilas enfrentarán a Las Aliens de TheCastro en el último partido del día dentro de la nueva liga de fútbol siete.

El encuentro se disputará a las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, en El Domo. La jornada completa podrá seguirse a través de las transmisiones oficiales de la Kings League Américas en las plataformas de YouTube y Twitch.

Para su primera participación en la competencia, el equipo contará con un plantel integrado por 12 futbolistas. Las porteras serán Alondra Tinajero y Jazmín Reyes; en defensa estarán Karen Hernández y Melissa Arredondo; mientras que en el mediocampo destacan Dayana Cazares y Verónica Pérez, acompañadas por Hireri Velázquez, Brenda Sosa y Nicole Castillo.

La plantilla se completa con las jugadoras Vianey Blanquel, Daniela Sánchez y la delantera Fernanda Piña. Además, aunque todavía no se ha oficializado, se espera que la exfutbolista Janelly Farías asuma la presidencia del club dentro del entorno de la Queens League.