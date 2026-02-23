Partido entre Necaxa y Querétaro femenil se suspendió por supuestas detonaciones afuera del estadio
La incertidumbre generada por la violencia llegó a Aguascalientes, donde tras escucharse algunas detonaciones, las acciones fueron interrumpidas inmediatamente.
La delicada situación que vive el país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” continuó afectando a la Liga MX Femenil, luego de que el clásico Chivas vs América fuera reprogramado.
Esta vez, el encuentro entre Necaxa y Querétaro vivió momentos de tensión cuando al comenzar la segunda mitad, la silbante Fernanda Galán detuvo las acciones y pidió a las jugadoras abandonar el terreno de juego de inmediato.
La abrupta pausa del encuentro se debió a que se escucharon detonaciones en las afueras del estadio, lo que causó pánico entre los presentes, obligándolos a resguardarse. Aunque se especulaba que el sonido se debía a detonaciones por armas de fuego, aparentemente fue provocado por escapes de automóvil. Se espera que en las próximas horas se confirme la información por parte de la liga.
Aproximadamente 15 minutos más tarde de la suspensión, el partido se reanudó y terminó sin inconvenientes. Necaxalogró quedarse con los 3 puntos en casa al derrotar por 2-1 a Querétaro.
Se espera que la Liga MX Femenil informe próximamente sobre los partidos reprogramados y si la próxima fecha se jugará como estaba planificada o si sufrirá cambios.
