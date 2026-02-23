Partido entre Necaxa y Querétaro femenil se suspendió por supuestas detonaciones afuera del estadio / FOTO: @NecaxaFemenil

La delicada situación que vive el país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” continuó afectando a la Liga MX Femenil, luego de que el clásico Chivas vs América fuera reprogramado.

Esta vez, el encuentro entre Necaxa y Querétaro vivió momentos de tensión cuando al comenzar la segunda mitad, la silbante Fernanda Galán detuvo las acciones y pidió a las jugadoras abandonar el terreno de juego de inmediato.

La abrupta pausa del encuentro se debió a que se escucharon detonaciones en las afueras del estadio, lo que causó pánico entre los presentes, obligándolos a resguardarse. Aunque se especulaba que el sonido se debía a detonaciones por armas de fuego, aparentemente fue provocado por escapes de automóvil. Se espera que en las próximas horas se confirme la información por parte de la liga.

🚨🚨ATENCIÓN ACABA DE SUSPENDERSE EL NECAXA VS QUERETARO FEMENIL POR POSIBLES DETONACIONES 🚨🚨 pic.twitter.com/BuFLrDwDlH — Jesus Hirªm Pérez (@Hirampz12) February 23, 2026

Aproximadamente 15 minutos más tarde de la suspensión, el partido se reanudó y terminó sin inconvenientes. Necaxalogró quedarse con los 3 puntos en casa al derrotar por 2-1 a Querétaro.

Se espera que la Liga MX Femenil informe próximamente sobre los partidos reprogramados y si la próxima fecha se jugará como estaba planificada o si sufrirá cambios.

