Suspenden el Querétaro vs Juárez por violencia; peligra el México vs Islandia

El tema de inseguridad con la que se amaneció este domingo en diferentes partes de la República Mexicana alcanzó lo deportivo.

Entre los juegos que se tenían pactados para este domingo estaba el Gallos Blancos vs Juárez a las 19:00 en el Estadio Corregidora, sin embargo, se tomó la decisión de suspenderlo hasta nuevo aviso para no comprometer la integridad de los asistentes y jugadores.

A pesar de que Gobierno del Estado de Querétaro desplegó un operativo para blindar la ciudad, ya comienzan los bloqueos y quema de vehículos en la carretera México-Querétaro y en la carretera 57 que conecta con el Estado de San Luis Potosí.

Se suspende el partido entre Querétaro y Juárez



Al cierre de esta edición, aún no se conoce la nueva fecha, sin embargo esto no solo preocupa dicho cotejo, sino también el duelo de media semana que se tiene programado entre la Selección Mexicana e Islandia, el cual hasta este momento sigue en curso, sin embargo se está analizando al interior de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) suspender también dicho encuentro, aunque hasta el momento aún continúa esperando el arribo de los jugadores aztecas a la ciudad de Querétaro.

